Suppletive, Napolitano(M5s): “Quartieri periferici di Napoli lasciati nel degrado più totale”

Una sorta di referendum sull’operato della giunta di Luigi de Magistris

Le suppletive per il collegio 7 uninominale della Campania, sono una sfida importante per il Movimento 5 Stelle che oggi ha presentato il candidato Luigi Napolitano alla Birrzeria Re Carlo a piazza Carlo III. Presenti all’incontro con la stampa la capogruppo regionale Valeria Ciarambino, il senatore Vincenzo Presutto, la deputata Valeria De Lorenzo, la consigliera regionale Maria Muscarà, i consiglieri comunali Matteo Brambilla e Marta Matano e i facilitatori regionali. Un test elettorale importante. I napoletani dovranno pronunciarsi politicamente sull’operato amministrativo e politico del sindaco Luigi de Magistris. Le suppletive sono una sorta di referendum sul governo cittadino di Palazzo San Giacomo. “Napoli oggi – ha sottolineato Napolitano – è in una situazione disastrosa, i quartieri della periferia sono stati lasciati nel degrado più totale. Il nostro compito – conclude – è quello di risolvere i problemi della città”. E su Ruotolo, il candidato di de Magistris è intervenuta Valeria Ciarambino, capogruppo del M5s al Consiglio regionale della Campania: “Prendo atto del fatto che una persona che professionalmente ha un indiscutibile valore abbia gia’ dichiarato che il momento dopo che verrà eletto, se succederà e noi speriamo sia il M5S a farcela, passerà nel gruppo misto – dichiara Ciarambino – Non capisco quale sia il senso di questo voto e quale grande operazione abbia condotto il Pd se il suo candidato non fa parte neanche del gruppo dem. Noi siamo qui con la nostra identità e la nostra coerenza come Movimento 5 Stelle in un collegio dove abbiamo raccolto una fiducia straordinaria da parte delle persone – sottolinea Ciarambino – Oggi abbiamo una credibilità accresciuta non solo per quello che abbiamo raccontato che avremmo fatto, ma per quello che abbiamo fatto in questi quasi due anni al governo del Paese”