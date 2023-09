Strage autobus Avellino: condannato a 6 anni l’ex amministratore di Autostrade Castellucci

La Corte di Appello di Napoli ha inflitto sei anni di reclusione per l’ex amministratore delegato di Autostrade, Giovanni Castellucci per la tragedia stradale del 28 luglio 2013 sull’A16 Napoli-Canosa all’altezza di Monteforte Irpino, in provincia di Avellino.

Un pullman turistico, per la rottura del giunto di trasmissione e poi del sistema frenante, precipitò dal viadotto Acqualonga finendo in una scarpata. Tragico il bilancio: 40 persone che erano a bordo persero la vita, 8 furono i feriti. Le vittime ed altri viaggiatori rientravano a Pozzuoli dopo una gita a Telese e Pietrelcina. Le perizie dei tecnici si incentrarono – da subito – sulle condizioni di manutenzione delle barriere autostradali.

Oggi, dopo dieci anni, la sentenza. Condannati a 6 anni di reclusione – oltre a Castellucci – anche il direttore generale di Autostrade dell’epoca, Riccardo Mollo, e i dipendenti Massimo Giulio Fornaci e Marco Perna. Tutti assolti in primo grado. Per questo la procura irpina ricorse in Appello. I legali di Castellucci commentano: “Sentenza incomprensibile”.