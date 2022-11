Salerno, licenziati i 16 lavoratori della casa di riposo allagata

La struttura Domus De Maria di Roccapiemonte, invasa dall’acqua e chiusa dopo i nubifragi del 4 novembre, ha notificato ufficialmente la decisione aziendale

Licenziati 16 dipendenti della Domus De Maria di Roccapiemonte, in provincia di Salerno. Il proprietario della struttura invasa dall’acqua dopo i nubifragi del 4 novembre 2022 ha deciso di lasciare a casa i suoi operatori. L’inondazione fu provocata dall’argine rotto dal torrente Solofrana. In quell’occasione si riuscì a mettere in salvo i 35 anziani ospiti della residenza.