Venti lotti di lavoro

Pronti 78 milioni per le scuole di Napoli e provincia. “Il maggiore investimento per la scuola nella storia dell’area metropolitana” – ha detto Gaetano Manfredi sindaco di Città Metropolitana.

Venti i lotti indipendenti, per ognuno dei quali sarà concluso un accordo e in tempi rapidi, secondo le indicazioni dei fondi europei che sostengono il piano e delle linee guida del Pnrr.

In provincia la spesa più corposa, nove milioni 240mila euro, servirà per costruire una nuova scuola a Terzigno. A Napoli città l’importo maggiore, dieci milioni 270mila, è quello stanziato per l’adeguamento sismico e l’efficientamento energetico dell’istituto Galileo Ferraris.

In tutto sono 40, tra ristrutturazioni e nuove costruzioni, le scuole che cambieranno volto grazie ai fondi del programma Next Generation.