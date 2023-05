Pozzuoli, il sindaco Manzoni sul bradisismo: “Stop ad allarmismi e strumentalizzazioni”

Nelle giornate di sabato 20 e domenica 21 maggio saranno infatti installati, sul lungomare “Pertini” ed in piazza della Repubblica, alcuni gazebo della Protezione Civile Comunale e dell’Associazione Nazionale Carabinieri che, nell’ambito della campagna “Io non rischio”, forniranno alla popolazione materiale informativo sul rischio sismico

Nella giornata di ieri, presso la sede della Protezione Civile Comunale di Pozzuoli, si è tenuto un incontro informativo sull’andamento del fenomeno bradisismico.

Nel corso della riunione, il direttore dell’Osservatorio Vesuviano, professor Mauro Di Vito, ha fatto il punto della situazione alla presenza del sindaco Gigi Manzoni, dei tecnici municipali, degli agenti di polizia locale e dei dipendenti della Protezione Civile, illustrando le informazioni consultabili nel bollettino mensile del mese di aprile, reperibile sul sito dell’INGV-OsservatorioVesuviano al link https://www.ov.ingv.it/index.php/monitoraggio-e-infrastrutture/bollettini-tutti/bollett-mensili-cf/anno-2023-1/1242-bollettino-mensile-campi-flegrei-2023-04/file

Nel mese scorso si sono tenuti altresì due incontri con i dirigenti scolastici, gli insegnanti ed i rappresentanti dei genitori degli alunni delle scuole che si trovano nelle zone più vicine agli epicentri degli eventi sismici.

La riunione di ieri (che ha fatto seguito a quella già effettuata lunedì scorso presso la Protezione Civile Regionale per discutere dell’aggiornamento del piano regionale di evacuazione dalla zona rossa, approvato con delibera di Giunta Regionale 187 del 19 aprile e pubblicato sul Burc numero 30 del 24 aprile) ha rappresentato anche l’occasione per annunciare alcune iniziative in programma a breve: nelle giornate di sabato 20 e domenica 21 maggio saranno infatti installati, sul lungomare “Pertini” ed in piazza della Repubblica, alcuni gazebo della Protezione Civile Comunale e dell’Associazione Nazionale Carabinieri che, nell’ambito della campagna “Io non rischio”, forniranno alla popolazione materiale informativo sul rischio sismico e vedranno impegnati i volontari a disposizione dei cittadini per rispondere a tutte le loro domande in merito.

Nel mese di giugno sarà poi tenuto un incontro pubblico con la cittadinanza per l’aggiornamento sullo stato del fenomeno.

“Le azioni che abbiamo messo in campo sono tante – dichiara il sindaco Gigi Manzoni – a partire dal tavolo tecnico scientifico che dal 31 marzo supporta l’Amministrazione Comunale nella gestione del fenomeno bradisismico. Ovviamente, dobbiamo partire dalla consapevolezza che viviamo in una zona sismica, in cui, per vivere tranquilli, ognuno deve fare la sua parte. Nessuno può risolvere i problemi in tempi brevi, il bradisismo c’è da sempre e questa è la prima Amministrazione che ha messo in campo tante attività, per la prima volta concordate e condivise con tutti gli enti e gli organismi competenti. Su temi come questi c’è bisogno di tanto lavoro, ma soprattutto di un lavoro serio, coinvolgendo, come abbiamo fatto, le migliori professionalità disponibili a livello nazionale. Le strumentalizzazioni, le azioni impossibili (le richieste al Comune di verificare la staticità degli edifici privati) le promesse irrealizzabili, che infatti non ha realizzato nemmeno chi oggi alimenta irresponsabilmente la paura dei nostri concittadini, non fanno parte della nostra azione amministrativa. Noi lavoriamo a testa bassa, tutti insieme, per aumentare la resilienza del territorio al fenomeno. Sono sindaco da meno di un anno – conclude Manzoni – Con il tempo, l’impegno e la serietà realizzeremo quanto di nostra competenza per rendere sempre più sicura la nostra città. Nel frattempo, invito i puteolani ad informarsi sul bradisismo attraverso i canali ufficiali, in particolare consultando i bollettini settimanali e mensili presenti sul sito dell’INGV-Osservatorio Vesuviano, che dichiarano che, al momento, non ci sono significative evoluzioni del fenomeno“.