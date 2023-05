Nola in finale ai Giochi Matematici 2023

Gli alunni dell’istituto nolano “G. Bruno” parteciperanno alla fase conclusiva dei Campionati nazionali organizzati dall’università “Bocconi” di Milano

Nella giornata di sabato 13 maggio 2023 sei alunni dell’Istituto G. Bruno di Nola parteciperanno alla finale nazionale dei Campionati dei Giochi Matematici 2023, organizzati dall’università Bocconi di Milano.

I finalisti per le classi prime e seconde categoria C1 sono: Angri Felice, Dattolo Filippo, Manganiello Mario, Marmolino Luigi, Nunziata Salvatore, per la categoria C2 della classe terza: Arcangelo Grilletto.

Riguardo all’evento il dirigente scolastico prof.ssa Maria Iervolino ha dichiarato:

“Sono molto orgogliosa per l’ottimo risultato raggiunto. Mi congratulo con gli alunni finalisti e ringrazio i docenti di matematica e tutti gli alunni partecipanti per l’impegno e la dedizione profusi nelle varie fasi dei Giochi matematici 2023. Il vostro impegno rafforza la nostra idea che la scuola deve essere la grande palestra che forma le nuove professionalità ed è nostro il compito di seguirli in questa delicata fase“.

prof.ssa Maria Iervolino

Grande soddisfazione anche per la docente referente del progetto prof.ssa Rosita Stefanile che ha seguito con passione i ragazzi durante tutte le fasi della competizione.