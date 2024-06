Pozzuoli, il sindaco Manzoni ha chiesto al Prefetto indennizzi per gli sfollati e contributi di autonoma sistemazione

Il primo cittadino oggi ha avuto un incontro con i vertici della Tangenziale per definire i tempi di apertura delle rampe di raccordo al tunnel di collegamento tra Tangenziale e Porto

Il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni ha chiesto al prefetto di Napoli, Michele di Bari, indennizzi per gli sfollati e soluzioni diverse di assistenza alloggiativa, in particolare contributi di autonoma sistemazione.

“La richiesta del Comune – spiega il sindaco Manzoni – andrebbe in favore di quei nuclei familiari in cui siano presenti persone con disabilità. E’ mio dovere garantire soprattutto ai cittadini fragili un avvicinamento alle loro abitazioni e condizioni più adeguate. Il Prefetto ha condiviso la mia istanza, richiedendo subito al Dipartimento nazionale di Protezione civile la concessione del contributo nonostante non vi sia una dichiarazione di emergenza nazionale. In attesa di ricevere l’assenso, ci stiamo adoperando per quelle persone i cui immobili risultino inagibili. Con i Caf procediamo verso la stipula di una convenzione per assistere gratuitamente le famiglie nella compilazione dei moduli di richiesta per l’erogazione del contributo – evidenzia Manzoni – Vogliamo trovare le migliori soluzioni ai problemi dei cittadini che nonostante i disagi e le ansie, stanno dimostrando grande senso di responsabilità in un momento così difficile”

Il sindaco Manzoni nelle ultime ore ha avuto un incontro nella sede della Tangenziale di Napoli Spa per definire i tempi di apertura delle rampe di raccordo al tunnel di collegamento tra Tangenziale e Porto. “Le opere, avviate e mai ultimate da troppi anni – conclude il sindaco di Pozzuoli – rappresentano fondamentali vie di fuga in caso di eventi sismici di maggiore entità. Con il determinante impegno del governatore della Campania De Luca, attraverso il lavoro della Direzione Generale Grandi Opere e della Struttura Commissariale L. 887/84, ci siamo attivati arrivando alla rescissione contrattuale con il concessionario Copin Due Spa, in conseguenza delle gravi inadempienze registrate. Nel corso dell’incontro di stamattina abbiamo definito la nuova progettazione, quantificato le risorse necessarie e stabilito le relative procedure di approvazione e di utilizzo delle risorse stanziate dalla Regione. In tempi celeri abbiamo superato ritardi incomprensibili”.

A breve, spiegano dal Comune di Pozzuoli, con la condivisione del Ministero dei trasporti, si sarà in grado di definire i tempi di completamento delle rampe in direzione Napoli e in direzione Roma che, sicuramente, saranno aperte entro la fine dell’anno.