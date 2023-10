Paulo Sousa esonerato: alla guida della Salernitana Pippo Inzaghi

Il Presidente Danilo Iervolino annuncia il cambio allenatore sulla sua pagina facebook

Paulo Sousa è stato esonerato, la Salernitana cambia guida tecnica e sceglie Pippo Inzaghi come nuovo allenatore. Il club granata ha deciso di interrompere il rapporto con Paulo Sousa, che non era riuscito a ottenere risultati soddisfacenti in questo inizio di stagione. Sousa aveva portato la squadra alla salvezza lo scorso anno, ma quest’anno la Salernitana è ultima in classifica con soli 3 punti.

Inzaghi, che ha vinto il Mondiale nel 2006 da calciatore, arriverà a Salerno oggi, mercoledì 11 ottobre 2023, e inizierà subito a lavorare con la rosa a disposizione. Si presenterà alla stampa in una conferenza dove illustrerà il suo progetto e le sue ambizioni.

Il nuovo staff tecnico

L’allenatore ex Reggina, 50 anni, ha annunciato il suo staff per la nuova stagione. Porterà con sé quattro collaboratori, tra cui spicca il suo vice, Maurizio D’Angelo. Si tratta di un ex difensore del ChievoVerona, che ha giocato con Inzaghi alla Juventus e lo ha seguito in tutte le sue esperienze da allenatore. Inoltre, arriverà un nuovo preparatore atletico: il professor Luca Alimonta, che ha lavorato anche con la Vecchia Signora e il Verona prima di incontrare SuperPippo a Venezia.

Un altro collaboratore tecnico sarà il giovane Daniele Cominotti, che era già in amaranto l’anno scorso e che ha iniziato la sua carriera nella Feralpisalò come allenatore delle giovanili e poi come analista.

A proposito di analisi, cambia anche il match analyst: sarà Simone Baggio, che ha otto anni di esperienza al Verona e che collabora con Inzaghi dal 2018.

Confermato invece Michelangelo Rampulla come preparatore dei portieri, che ha condiviso lo spogliatoio con l’ex attaccante ai tempi della Juventus. Lavorerà ancora con Mauro Lamberti.

Conferma anche per Sandro Antonini, collaboratore match analyst e per gli altri preparatori atletici addetti al recupero degli infortunati (Celia, Tozzi, Laurino). Resta naturalmente anche Franck Ribéry, che ha appena ottenuto il patentino Uefa B e che sarà rilanciato da Inzaghi con un ruolo attivo di collaboratore per la fase offensiva.

I saluti via social dei calciatori a Paulo Sousa

Inzaghi dovrà infondere fiducia e grinta ai suoi giocatori, che hanno salutato e ringraziato Sousa sui social network. Tra questi, Candreva, Kastanos, Costil, Daniliuc e Sfait, che hanno espresso la loro gratitudine al tecnico portoghese.

La Salernitana spera di invertire la rotta con Inzaghi e di risalire la classifica. Il club granata ha fiducia nelle qualità di Inzaghi, che ha già dimostrato da calciatore di avere carattere e determinazione. Inoltre, Inzaghi ritroverà in Serie A suo fratello Simone, che allena l’Inter. Sarà quindi interessante vedere la sfida tra i due fratelli Inzaghi.

Il messaggio su Facebook di Danilo Iervolino

Il Presidente della Salernitana, Danilo Iervolino, ha annunciato il cambio di allenatore sulla sua pagina facebook. Ha ringraziato Paulo Sousa per il lavoro svolto e ha dato il benvenuto a Inzaghi. Ha anche invitato il nuovo mister a essere coraggioso e a credere nella salvezza. Oggi, Iervolino potrebbe essere presente alla conferenza stampa di Inzaghi.