Partito Democratico, Elly Schlein si candida alla segreteria: “Parte da noi una storia nuova”

La deputata ed ex vicepresidente dell’Emilia Romagna Elly Schlein lancia la sua candidatura alla segreteria del Pd. “Parte da noi una storia nuova che possa costruire l’alternativa che merita questo Paese”, ha detto da Roma. “Non siamo qua per fare una partita da resa dei conti identitaria, ma per fare il nuovo Pd, tenere insieme la comunità e salvaguardare il suo pluralismo, le sue diversità, ma senza rinunciare a un’identità chiara, comprensibile e coerente“.

Schlein ha poi criticato il governo Meloni, che “ha già mostrato il volto della peggiore ideologia di destra di questo Paese”, e la Manovra, che “è contro i poveri”.

“Se lo facciamo insieme io ci sono, non mi tiro indietro, costruiamo insieme questa candidatura per dimostrare che io posso diventare la segretaria del nuovo Pd. Insieme a voi voglio diventare la segretaria del nuovo Pd“, ha aggiunto. “Questo Paese fa fatica a pensare che una donna possa farsi strada senza essere strumento di altro, dimostreremo il contrario. Ai candidati uomini non si va a vedere chi ci sta dietro. Non ho mai accettato e non accetterei adesso la cooptazione”.