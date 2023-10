Pareggio tra Salernitana-Cagliari al batticuore, tutto nel finale: 2-2

Inzaghi, all’esordio, ringrazia un Dia ritrovato: parità raggiunta in extremis con i sardi

Un pareggio tra Salernitana–Cagliari al batticuore nella 9ª giornata di Serie A. La squadra di Inzaghi, all’esordio sulla panchina campana, interrompe la striscia di ko e sale a 4 punti. Il Cagliari resta ultimo con 3 punti, ma sfiora il successo in un finale pazzesco. Infatti, al 79′ Luvumbo porta in vantaggio i sardi con un gran tiro da fuori. Sette minuti dopo Dia agguanta il pareggio con una deviazione sotto misura. Tuttavia, il Cagliari non ci sta e al 88′ Viola ristabilisce il vantaggio con una punizione magistrale. Ma nel recupero, lo stesso Viola tocca il pallone con la mano in area e concede il rigore alla Salernitana. Dal dischetto Dia non sbaglia e firma il 2–2 per il definitivo pareggio tra Salernitana–Cagliari.

LA CRONACA

Primo tempo senza reti. I padroni di casa cercano di fare la partita, ma non trovano spazi. Invece i sardi si difendono con ordine e ripartono con Luvumbo e Oristanio. Le occasioni sono poche: Prati e Candreva ci provano da fuori, Costil e Scuffet sono attenti. Infine Dia sfiora il gol al 35′, ma sbaglia il controllo in area.

Secondo tempo da cardiopalma. Ranieri cambia due uomini, Invece, Inzaghi no. Il ritmo è basso, le squadre si annullano a vicenda. Al 79′ il Cagliari passa in vantaggio: Martegani perde palla, Jankto lancia Luvumbo, che batte Costil. Poi la Salernitana reagisce e pareggia con Dia, bravo a concludere dopo un uno-due con Ikwuemesi. Tuttavia il Cagliari non ci sta e ribalta il risultato: Viola sfrutta un errore della difesa e insacca su assist di Shomurodov. Al 90′ però Viola commette un fallo di mano in area: rigore per la Salernitana. Dunque dal dischetto va Dia, che spara forte e fa 2–2. Alla fine, l’incontro allo stadio Arechi di Salerno, termina con un pareggio tra Salernitana–Cagliari.

Questo, consente alle due squadre di ottenere un punto a testa. Il che, porta i campani a posizionarsi penultimi, con 4 punti, proprio davanti ai sardi che invece con 3 restano, ancora, ultimi in fondo alla classifica.

TABELLINO

22 Ottobre 2023, Stadio Arechi di Salerno

Salernitana – Cagliari 2 – 2

SALERNITANA: Costil, Bradaric, Dia, Fazio (38’ st Ikwuemesi), Coulibaly (31’ st Legowski), Kastanos (10’ st Martegani), Cabral (10’ st Stewart), Gyomber, Maggiore, Mazzocchi, Candreva (31’ st Tchaouna)

All. Filippo Inzaghi

A disposizione: Ochoa, Fiorillo, Daniliuc, Sambia, Bohinen, Lovato, Pirola.

CAGLIARI: Scuffet, Goldaniga, Dossena (29’ st Obert), Mancosu (1’ st Viola), Nandez (1’ st Zappa), Deiola, Prati, Oristanio (19’ st Jankto), Augello, Makoumbou, Luvumbo (39’ st Shomurodov).

All. Claudio Ranieri

A disposizione: Radunovic, Iliev, Lapadula, Pereiro, Wieteska, Sulemana, Pavoletti, Petagna, Azzi, Di Pardo.

Reti: 34‘ st Luvumbo (C), 41’ st, 50’ st Dia (S), 43’ st Viola (C),

Arbitro: Daniele Chiffi di Padova.

Assistenti: Alessio Tolfo (sez. Pordenone) – Marco Ceccon (sez. Lovere)

IV Uomo: Alessandro Prontera (sez. Bologna)

Var: Valerio Marini (sez. Roma 1)

Assistente Var: Marco Serra (sez. Torino)

Ammoniti: Kastanos, Gyomber (S), Prati, Zappa (C)

Angoli: 6 – 5