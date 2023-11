Nutribullet Treviso si arrende alla Givova Scafati 87-97

Colpaccio dei campani: espugnato il PalaVerde in una partita giocata con intelligenza e determinazione

Nutribullet Treviso battuta dalla Givova Scafati 87–97, in una partita giocata dal team campano con intelligenza, freddezza e determinazione. Pertanto, la squadra dell’Agro si è ripresa dalla sconfitta casalinga della settimana scorsa e ha guadagnato posizioni in classifica, raggiungendo i 6 punti in 6 giornate di serie A. Il successo è arrivato grazie a una ripresa più convincente e produttiva, in cui la difesa ha mostrato più ordine e lucidità. Infatti, anche i numeri hanno premiato la Givova Scafati, che ha tirato meglio da ogni zona del campo: da due (62,9% contro 51,4%), da tre (56% contro 44,4%) e ai liberi (91,7% contro 65%). Inoltre, ha dominato a rimbalzo (32 contro 28) e ha espresso una migliore circolazione di palla, come testimoniato dai 18 assist contro i 12 di Treviso.

LA PARTITA

La partita si accende subito con un duello a distanza tra Young e Pinkins, che infiammano il pubblico con le loro bombe da tre punti. Il primo quarto è equilibrato e divertente, con le due squadre che si scambiano la leadership. A fine periodo, la Givova Scafati è avanti di un solo punto grazie alle triple di Strelnieks e Logan. Nel secondo quarto, il ritmo non cala e le percentuali restano alte. Strelnieks e Logan continuano a guidare i campani, mentre Young è una furia per i padroni di casa. La Nutribullet Treviso riesce a scavare un piccolo solco nel finale di tempo e va al riposo lungo sul 52–45.

La ripresa vede una reazione veemente della Givova Scafati, che con Rossato e Robinson firma un parziale di 0–12 e ribalta la situazione. La Nutribullet Treviso sembra in difficoltà, ma trova la forza di reagire con la grinta di Zanelli e la classe di Young. Il terzo quarto si chiude con un punto di vantaggio per i veneti. Pinkins segna due canestri e riporta in vantaggio i campani (71-72 al 32′). Mentre Young sbaglia tutto, Strelnieks fa canestro e tiene avanti i salernitani (74-77 al 34′). Il lettone gioca bene anche da playmaker e trova Logan in buona posizione (76-79 al 35′). Dopo un problema al tabellone, Nunge fa una tripla e allunga il divario (76-82 al 34′). Inoltre, i viaggianti sono in controllo (80-87 al 37′), ma Booker non basta. Infine, gli scafatesi fanno fallo, ma i salernitani non sbagliano i liberi e chiudono la partita con dieci punti di scarto (87-97).

LE DICHIARAZIONI

“Sono felice del successo” dice il capo allenatore Stefano Pino Sacripanti. “La sconfitta al secondo supplementare ci pesava, dopo essere stati avanti di 18 punti. Complimenti ai miei ragazzi, che hanno giocato bene in attacco. Young ci ha fatto male, soprattutto nella prima parte. Non abbiamo pressato abbastanza il pallone. Tuttavia, l’energia e i tatticismi della ripresa sono stati la chiave. Tutti hanno dato tanto, anche quando Treviso ci ha superato di un punto. Nonostante ciò, non abbiamo perso la lucidità, ma aumentato l’intensità. Abbiamo attaccato in modo chirurgico, cercando sempre la miglior soluzione. Inoltre, la difesa è stata migliore, con grande collaborazione. Questo ci dà fiducia per il futuro”, conclude il tecnico della Givova Scafati.

I TABELLINI

NUTRIBULLET TREVISO 87 – 97 GIVOVA SCAFATI

NUTRIBULLET TREVISO: Booker 12, Pellizzari n. e., Zanelli 12, Harrison 16, Torresani, Faggian 2, Young 28, Scandiuzzi n. e., Mezzanotte, Allen 10, Camara 2, Paulicap 5

Allenatore: Vitucci Frank

Assistenti Allenatori: Consoli Mattia, Morea Alberto

GIVOVA SCAFATI: Sangiovanni n. e., Gentile 4, Mouaha, Pinkins 18, De Laurentiis, Rossato 12, Logan 10, Robinson 11, Rivers 8, Nunge 18, Pini, Strelnieks 16

Allenatore: Sacripanti Stefano

Assistenti Allenatori: Ciarpella Marco, Costagliola Di Fiore Massimo

ARBITRI: Lo Guzzo Carmelo di Pisa, Rossi Michele di Anghiari (Ar), Patti Simone di Montesilvano (Te)

NOTE

Parziali: 25-24; 27-21; 17-23; 18-29

Falli: Treviso 18; Scafati 24

Usciti per cinque falli:Harrison

Tiri

–dal campo: Treviso 31/64 (48,4%); Scafati 36/60 (60%)

–da due: Treviso 19/37 (51,4%); Scafati 22/35 (62,9%)

–liberi: Treviso 13/20 (65%); Scafati 11/12 (91,7%)

–da tre: Treviso 12/27 (44,4%); Scafati 14/25 (56%)

Rimbalzi: Treviso 28 (11 off.; 17 dif.); Scafati 32 (8 off.; 24 dif.)

Assist: Treviso 12; Scafati 18

Palle

–perse: Treviso 10; Scafati 10

–recuperate: Treviso 4; Scafati 3

–Stoppate: Treviso 0; Scafati 2