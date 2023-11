Napoli, de Magistris: “sindaco Manfredi apre le porte all’ex assessore Cardillo e snobba il popolo”

Duro attacco dell’ex fascia tricolore partenopea al primo cittadino di Palazzo San Giacomo

“Da giorni un importante quotidiano nazionale ospita nelle cronache napoletane il menzognero elogio da propaganda dell’amministrazione Manfredi, senza contraddittorio, da parte di Enrico Cardillo assessore al bilancio del comune di Napoli della giunta Iervolino la quale non esitò a definire lui ed altri “sfrantummati”. lo scrive stamani l’ex sindaco di Napoli Luigi de Magistris

“Cardillo è stato anche arrestato nel processo che coinvolse l’imprenditore Alfredo Romeo e numerosi assessori comunali della giunta PD, tutti poi assolti. Il Cardillo, politico assai vicino al sindaco Manfredi, espressione sconcertante del “nuovo” che avanza, è di casa a palazzo San Giacomo, insieme all’altro mentore Antimo Manzo. Per Cardillo le stanze sono sempre aperte, quelle stesse che sono sempre chiuse al popolo da quando governa il sindaco che non c’è” prosegue de Magistris

“Il Cardillo è quello che ha portato in dissesto di fatto il comune di Napoli facendolo anche sprofondare nell’emergenza rifiuti. Sappiamo noi che c’è voluto per superare i disastri della gestione Cardillo oggi portato in auge da Manfredi. Ora vivono di rendita per il lavoro di risanamento dei conti e di rinascita della città che abbiamo realizzato e faranno purtroppo di tutto per farla sprofondare nuovamente. Vanno fermati prima che sia troppo tardi” – conclude fascia tricolore partenopea