Osimhen e Di Lorenzo mandano ko il Sassuolo

Buona la prima allo stadio Maradona per il tecnico del Napoli, Rudi Garcia,

Nella seconda giornata del campionato di Serie A, il Napoli batte 2-0 il Sassuolo restando a punteggio pieno in classifica. I campioni d’Italia passano in vantaggio al 16’ grazie al rigore preciso di Osimhen, poi nella ripresa raddoppiano con capitan Di Lorenzo (64’) dopo l’errore dal dischetto di Raspadori.

Sassuolo, in 10 dal 50’, che non riesce a impensierire i campani che allo stadio Maradona riprendono come avevano concluso la scorsa stagione, con un successo e con la festa.