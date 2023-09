Calcio, De Laurentiis: “il Napoli riparte da Bologna, bravi tutti!”

Un po’ di nervosismo nel finale della partita. Il tecnico, Rudi Garcia, ha prima tolto Khvicha Kvaratskhelia e quindi anche Victor Osimhen, il quale non ha nascosto di non aver gradito la decisione del tecnico

“Il Napoli riparte da Bologna. Bravi tutti!”. Questo il commento di Aurelio De Laurentiis, presidente degli azzurri, subito dopo il pari per 0-0 sul campo dei rossoblù.

Un risultato che fa scivolare ancor di più i campioni d’Italia, imbottigliati in una classifica sicuramente deludente dopo le prime 5 giornate di campionato. La formazione di Garcia nelle ultime tre di campionato ha raccolto appena due punti e al momento la vetta – occupata dall’Inter – dista già sette punti. Nonostante ciò, il numero uno dei partenopei ha deciso di incitare il gruppo con questo post di incoraggiamento pubblicato su ‘X’

Una partita a larghi tratti bloccata dall’ottima disciplina tattica dei padroni di casa, ma anche dal poco coraggio degli uomini di Thiago Motta.

Napoli che fallisce il ritorno alla vittoria con una prestazione tutto sommato positiva, ma macchiata dall’errore dagli undici metri di Osimhen nel secondo tempo.



Dopo pochi minuti Napoli subito pericoloso con il palo di Osimhen ben imbeccato da Raspadori, mentre il Bologna perde Posch per infortunio muscolare, al suo posto De Silvestri.

Gli uomini di Garcia pressano alti, quelli di Motta lasciano il pallino del gioco ai partenopei. Le due squadre sono ben messe in campo, spazi non ce ne sono da una parta e dall’altra e la gara appare letteralmente bloccata.

Kvarastskhelia ci prova con un rasoterra ma Skorupski blocca senza problemi. Nel recupero del primo tempo ci prova anche Raspadori, dopo un contropiede gestito da Osimhen, ma la sua conclusione termina alta.

Garcia nell’intervallo manda in campo Mario Rui al posto di Olivera. Il Bologna inizia la ripresa in maniera più propositiva ma è ancora il Napoli a rendersi pericoloso con una palla gol che confeziona Kvaratskhelia, bravo ancora Skorupski a opporsi.

A metà ripresa Motta deve fare a meno anche di Lucumi per infortunio, tra i felsinei fa il suo esordio Saelemaekers. Tra gli azzurri staffetta Raspadori-Politano.

Al 25′ Ayroldi concede un rigore al Napoli per un fallo di mano di Calafiori appena entrato in campo: dal dischetto Osimhen fallisce il penalty mandando a lato.

Il Bologna riprende coraggio e sfiora il vantaggio pochi istanti dopo con Zirkzee, ottimo riflesso di Meret.

Un po’ di nervosismo in casa Napoli nel finale della partita. Il tecnico, Rudi Garcia, ha prima tolto Khvicha Kvaratskhelia e quindi anche Victor Osimhen, il quale – già nervoso per aver fallito un rigore – non ha nascosto di non aver gradito la decisione del tecnico, mostrandogli due dita come a dire ‘potevamo rimanere con due punte in campo’. Prima di sedersi in panchina, il nigeriano ha avuto un altro gesto di stizza.



