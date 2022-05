Napoli, Zona Orientale: a fuoco campo Rom

Sul posto polizia municipale e vigili del fuoro

Un incendio è scoppiato poco dopo le 17.30 nel campo Rom di via Gianturco, alla periferia orientale di Napoli alzando un’alta colonna di fumo, visibile a distanza anche dalla zona collinare di Capodimonte e Vomero.

Secondo quanto hanno riferito all’agenzia Ansa da fonti dei Vigili del Fuoco non ci sarebbero feriti.



Le fiamme hanno distrutto numerose baracche dei rom e cumuli di rifiuti, plastica e legno presenti nell’area del campo rom e dell’ex Mercato ortofrutticolo. Diverse bombole di Gpl sono esplose complicando il lavoro dei soccorritori. Non si fanno per ora ipotesi sulle cause dell’ incendio.

Su indicazione della Prefettura, la Polizia Municipale ha invitato i residenti della zona a tenere le finestre chiuse in attesa che sia domato l’incendio e si sia completamente diradato il fumo. Il Comune di Napoli sta seguendo le operazioni di spegnimento

(Foto copertina Mimmo Cordone)