Napoli vince 2-0 con facilità: Salernitana in difficoltà

La squadra di Garcia con i gol di Raspadori ed Elmas si aggiudica il derby con il minimo sforzo mentre la Salernitana lotta ma non basta: resta in zona retrocessione

Napoli vince, all’Arechi di Salerno, il derby con la Salernitana e torna al successo dopo il pareggio con il Milan. Nell’11^ giornata del campionato di serie A, la squadra di Garcia segna un gol per tempo: Raspadori al 13‘ del primo tempo e Elmas al 37‘ del secondo. La Salernitana resta ultima in classifica e non riesce a impensierire gli azzurri che con questa vittoria si posizionano in zona Champions.

LA PARTITA IN BREVE

Nel primo tempo il Napoli domina e passa in vantaggio al 13‘ con Raspadori, che sblocca il match. L’attaccante sfrutta un errore difensivo e batte Ochoa con un diagonale preciso. Dopodiché, la Salernitana prova a reagire con Pirola, ma Meret salva il Napoli. Inoltre, Politano sfiora il raddoppio con un tiro da fuori, ma Ochoa devia in corner. In seguito, gli azzurri sfiorano il raddoppio con Politano, e ancora Raspadori, che costringe Ochoa a una grande parata. La Salernitana non riesce a reagire e subisce la pressione degli ospiti. Infine, il primo tempo finisce sullo 0–1.

Alla ripresa il Napoli riparte forte e va vicino al gol con Raspadori e Politano, ma Ochoa si salva ancora. Il Napoli controlla il gioco e scheggia il palo con Politano. Successivamente, Pirola salva ancora la Salernitana con un intervento provvidenziale. Poco dopo, Ochoa si oppone a Zielinski con una grande parata. D’altra parte, la Salernitana prova a cambiare qualcosa con tre sostituzioni, ma il Napoli controlla il gioco. Nel finale Elmas chiude i conti. Infatti, all’82‘ arriva il gol del raddoppio: Olivera ruba palla a Tchaouna, Elmas dribbla Coulibaly e insacca con un tiro secco e realizza il definitivo 0–2. Infine, il Napoli vince e convince, la Salernitana lotta ma non basta.

LE DICHIARAZIONI

Filippo Inzaghi, tecnico della Salernitana

Al termine del match, ai microfoni di Dazn, è intervenuto mister Filippo Inzaghi. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore granata: “Gli applausi dei tifosi fanno capire che gara abbiamo fatto. Paghiamo quel gol in fuorigioco, l’assistenze doveva fermare l’azione. La partita poi è stata in salita. Sono contento per lo spirito e convinto che, con questa voglia, torneremo presto fuori da questa classifica“.

Inoltre, Inzaghi sulle scelte in attacco ha detto: “Pensavo di far giocare una punta con Dia, ma non era pronta. Ho azzardato perché dovevo farlo crescere, dalla prossima tornerà Simy. Ho cercato di costruire quello che dovrà darci il nostro futuro. Questa squadra può giocare in più modi“.

Infine, Inzaghi sul Napoli ha commentato: “Con il Napoli non è facile fare tanti cross. Loro fraseggiano bene, ma abbiamo subito il giusto contro una grande squadra. I 4 davanti hanno dato una mano in fase di non possesso. Speravo e spero che questi ragazzi crescano in fretta, il nostro cammino dipende molto anche da loro“.

Rudi Garcia, tecnico del Napoli

Rudi Garcia ha commentato la vittoria del Napoli sul campo della Salernitana per 0–2. Il tecnico francese ha elogiato la prestazione dei suoi, soprattutto in fase difensiva. Inoltre, ha parlato anche del derby, della Champions e della tranquillità del gruppo. Queste le sue parole:

“Abbiamo affrontato un derby difficile, dove la classifica non conta. Potevamo perdere tutto e guadagnare poco. Abbiamo segnato presto e abbiamo giocato bene. Forse abbiamo sbagliato qualche scelta finale, ma abbiamo trovato un portiere bravo. Dopo aver fatto il secondo gol, potevamo farne altri. Infine, abbiamo fatto il nostro dovere, ora aspettiamo gli altri e pensiamo alla Champions. Mi è piaciuta la prova difensiva, perché è stata collettiva. Dopo i primi dieci minuti abbiamo gestito meglio le uscite. Meret ha avuto una serata tranquilla. Dobbiamo migliorare nella continuità. Non abbiamo mai sbagliato una partita intera, ma siamo stati sfortunati in alcune occasioni. Non guardavamo la posizione della Salernitana, sapevamo che era un derby. C’era un ambiente ostile, come deve essere. Spero che fuori sia andato tutto bene tra le tifoserie“.