Napoli suppletive: scende in campo Luigi Napolitano, candidato 5 Stelle

E’ un giovane lavoratore pendolare, ingegnere di un’azienda di trasporto locale di Roma

Luigi Napolitano, il candidato M5s per le elezioni suppletive del Senato nel collegio 7 del 23 febbraio scende in campo per la campagna elettorale. In un post sui social ha ringraziato tutti i militanti e sostenitori del Movimento. “Sono onorato di rappresentare il MoVimento 5 Stelle alle prossime elezioni. Raccogliere l’eredità politica del Professor Ortolani è una gran bella sfida per la quale insieme a tanti amici daremo tutto – scrive Napolitano – Il MoVimento al Governo ha prodotto una serie di risultati incredibili, tra tutti il Reddito di Cittadinanza che si è rivelato una misura straordinaria in grado di aiutare tantissimi napoletani a ritrovare la fiducia in se stessi e nella politica delle cose concrete. Non possiamo permettere che i numeri mettano a rischio il cammino intrapreso, la stabilità del Governo e più in generale del Paese. Io ci sono, sono carico e sono pronto a mettermi al servizio di tutti.Grazie ancora. La sfida comincia adesso”. Oltre a difendere il reddito di cittadinanza, il Decreto Dignità e tutte le 40 leggi approvate dal Movimento, Napolitano, insieme agli attivisti e i portavoce pentastellati intende discutere con i cittadini un piano di progetti mirati per la rigenerazione delle periferie. Luigi Napolitano è un ingegnere gestionale, dirigente di un’azienda di trasporto pubblico locale di Roma. Un lavoratore pendolare. Lo scorso anno Napolitano è stato nominato coordinatore della commissione smart city dall’ordine degli ingegneri di Napoli.