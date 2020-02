Napoli suppletive: Prof Aragno(Potere al Popolo) incontra cittadini quartieri Barra e Poggioreale

Domenica 23 Febbraio, al voto i quartieri Arenella, Barra, Miano, Piscinola Marianella, Poggioreale, Ponticelli, San Carlo, San Giovanni a Teduccio, San Pietro a Patierno, Scampia, Secondigliano, Vicaria, Vomero e Zona industriale

Il Professore Giuseppe Aragno candidato di Potere al Popolo per le elezioni suppletive al Senato, oggi insieme ad un nutrito gruppo di attivisti sono stati a Barra e Poggioreale per parlare di lavoro, ambiente, sanità e per raccontare le lotte che ogni giorno portano avanti sui territori napoletani e campani