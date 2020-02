Napoli, suppletive:de Magistris si augura una sconfitta del M5s e un ruolo per Roberto Fico

Il primo cittadino annuncia la presentazione della lista “Uniti con de Magistris” alle regionali di primavera

Il sindaco di Napoli Luigi de Magistris si augura un forte ridimensionamento del Movimento 5 Stelle, il rafforzamento della minoranza rappresentata da Roberto Fico, una vittoria di Ruotolo alle suppletive per lanciare una sua lista. E’ la sintesi della sua intervista concessa a Gianni Ambrosino, direttore editoriale del Vg21. “Le suppletive indicheranno come spira il vento nei quartieri. Poi le regionali saranno fondamentali anche a livello nazionale per un laboratorio a campo largo. I 5stelle sono in caduta libera, potrebbero anche non esistere più, oppure ricompattarsi o vedere un ruolo diverso di Fico. Il Pd deve avere il coraggio di rinnovarsi e non accettare le politiche clientelari di De Luca. Il centrodestra risulta spaccato. Sarebbero meglio due forze, un campo progressista, ecologista, ambientalista con Dema in campo e la classica candidatura di centrodestra a trazione leghista“. Fronte largo con De Luca? “Impensabile, non ci sediamo nemmeno al tavolo delle trattative, se è lui il nome da candidare. Dopo le suppletive presenteremo la lista “Uniti con De Magistris”. Non è importante il nome del candidato, l’importante è che sia una figura che unisce. I risvolti delle Regionali influiranno anche sul nome del candidato sindaco“