Napoli Suppletive, candidato demA concorrente di Ruotolo

Ultimamente si è avvicinato a Italia Viva

Alle elezioni suppletive per un seggio al Senato concorrerà anche Riccardo Guarino con la lista “Rinascimento Partenopeo”. Guarino si è candidato alle ultime elezioni comunali di Napoli nella lista demA, il partito del sindaco Luigi de Magistris ottenendo quasi mille voti. Attualmente risulta il primo dei non eletti, pronto ad entrare in consiglio comunale nel caso qualcuno dei consiglieri “arancioni” fosse destinato a ricoprire altri incarichi. Guarino potrà contare sull’appoggio elettorale dell’assessore nell’ottava municipalità, Giovanni Pagano(Italia Viva) attuale presidente dell’Ente Parco delle Colline, prossimo candidato al consiglio regionale. E non finisce qui. Guarino sarà sostenuto anche dalla moglie, Chiara Albano nominata da pochi giorni assessora nella ottava municipalità dal presidente Apostolos Papais(Italia Viva). “In bocca al lupo a questo giovane e preparato candidato. Certo, toglierà qualche voto a Sandro Ruotolo, candidato proprio di de Magistris ma capita, è la democrazia”– ironizza su Facebook l’ex consigliere comunale Raffaele Ambrosino protagonista della “ricerca”.