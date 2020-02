Napoli, suppletive: Aragno(Potere al Popolo) chiude la campagna elettorale in Piazza quattro giornate

I militanti della sinistra hanno incontrato centinaia di cittadini nei quartieri popolari

Giuseppe Aragno candidato di Potere al Popolo alle suppletive di domenica prossima chiuderà la campagna elettorale domani, Venerdì 21 Febbraio alle ore 19 in piazza Quattro Giornate. Previsto un aperitivo live e un concerto dei Zezi Gruppo Operaio, Popolo Vascio, Francesco Sansalone. “In quest’ultimo mese siamo stati tutti i giorni in giro per le strade della nostra città, impegnati a lottare per il lavoro, la sanità, la scuola pubblica, la difesa dell’ambiente, per costruire comunità solidali che lottino insieme contro l’impoverimento, l’isolamento l’assenza dei servizi sociali – spiega in una nota Potere al Popolo – Non ci troverete nelle stanze chiuse dell’opportunismo e degli accordi sottobanco, né a braccetto con chi ha affamato ed avvelenato la nostra terra. In questi giorni abbiamo macinato chilometri, siamo stati tra gli abitanti della zona est da Poggioreale a San Giovanni, da Barra a Ponticelli, per le strade di Secondigliano, Scampia e Marianella, nei mercatini al Vomero e all’Arenella. Abbiamo incontrato centinaia di persone, stretto con loro legami, arrabbiandoci insieme per i le difficoltà di questa vita, ma anche emozionandoci insieme perché sappiamo che le cose possono cambiare! Ecco perché per festeggiare abbiamo scelto un luogo storico della resistenza napoletana al nazifascismo perché ricostruire la nostra storia, storia di un popolo resistente che lotta per il riscatto, vuol dire già indicare un nuovo orizzonte a cui guardare uniti – conclude la nota – Domenica prossima andiamo tutte e tutti a votare per Giuseppe Aragno, uno storico, un antifascista, da sempre impegnato nelle battaglie cittadine, il candidato della Napoli che lotta e non si arrende alla rassegnazione. Non mancate!”