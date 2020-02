Napoli, smascherata la cricca che truffava Asia: 14 denunciati

Scoperta un’organizzazione criminale, con a capo un imprenditore napoletano, proprietario di fatto di alcuni distributori stradali, e da dipendenti infedeli

Brillante operazione portata al termine dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli. Scoperta una truffa ai danni dell’Asia SpA , azienda partecipata del Comune di Napoli.In particolare, i finanzieri del I Gruppo Napoli – 2° Nucleo Operativo Metropolitano, a conclusione di un’indagine coordinata dalla 2^ Sezione della locale Procura della Repubblica, hanno smascherato un’organizzazione criminale, con a capo un imprenditore napoletano, proprietario di fatto di alcuni distributori stradali, e da dipendenti infedeli della stessa azienda partecipata comunale, che aveva creato un sistema fraudolento per approvvigionarsi di carburante. Quattro dipendenti della società che si occupa della gestione dei rifiuti a Napoli, ed altre 10 persone sono state denunciate per aver rubato il gasolio dai mezzi dell’azienda per poi rivenderli al mercato nero.

Il gasolio veniva sottratto dagli autocompattatori della società e stoccati in contenitori presso stazioni di servizio compiacenti. Il “compito” dei dipendenti era falsificare i fogli di uscita degli automezzi, le schede carburanti e i fogli di presenza. Inoltre dividevano l’illecito incasso derivante dalla vendita del carburante trafugato con i titolari delle stazioni di servizio.Le Fiamme Gialle hanno sequestrato due autocompattatori e un distributore stradale, oltre alle apparecchiature e i contenitori usati per la rivendita del gasolio. Il danno causato all’Azienda partecipata dal Comune di Napoli impegnata nella raccolta dei rifiuti è stato quantificato in quasi 1 milione di euro

