Napoli Servizi, sindaco e consiglieri: tutti tacciono sul lavoratore colpito da pugni e testate

Presentata una denuncia ai carabinieri

I vertici dell’azienda partecipata Napoli Servizi, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, la Cgil, i consiglieri comunali della maggioranza e dell’opposizione continuano a tacere sull’aggressione di Francesco Intocci, dipendente della Napoli Servizi impegnato presso la Galleria Principe. Il lavoratore preso a pugni e testate al volto da un rappresentante sindacale della Cgil, Francesco Miano e da un “capetto” della cosiddetta Unità Operativa Complessa in presenza di un altro responsabile aziendale. Silenzio assordante, atteggiamenti omertosi. Non sono stati assunti provvedimenti adeguati ed esemplari per punire gli aggressori. Eppure rappresentanti delle istituzioni e del sindacato ogni giorno salgono in cattedra parlando di cultura della legalità, di regole, di democrazia. Aria fritta. Retorica. Demagogia.

Sulla vicenda è intervenuta Antonella Calabrese delegato RSA-USB con una nota

“Francesco Intocci, dopo essere stato dimesso dal Pronto Soccorso dell’Ospedale Vecchio Pellegrini con una diagnosi di traumatismo di faccia e naso ,con una prognosi di sette giorni salvo complicazioni, si è recato presso la stazione dei Carabinieri di Napoli San Giuseppe per sporgere denuncia contro i due aggressori” – a fferma Calabrese il management della NapoliServizi ancora non si è pronunciato né tantomeno, secondo quanto previsto dal codice etico aziendale, ha allontanato dal posto di lavoro, in modo cautelativo, i due violenti, sospendendoli in attesa dell’accertamento delle responsabilità dell’aggressione subita dal Dipendente“. “Nel merito sembra che né il Sindaco di Napoli né l’assessore alle partecipate siano intervenuti, sulla vicenda che è un grave attentato alla democrazia, ai diritti e alla sicurezza nei luoghi di lavoro!“

Ciro Crescentini