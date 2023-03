Napoli, scende alla stazione della Metropolitana di Piazza Leopardi ma non può uscire: trova il cancello chiuso

E’ virale il video pubblicato da una ragazza sul social Tik Tok in cui mostra come sia rimasta chiusa all’interno della stazione di piazza Leopardi della linea 2 della Metropolitana di Napoli. Una vicenda allucinante e scandalosa

La vicenda è arrivata nel consiglio comunale partenopeo

“Ho ricevuto in queste ore diverse segnalazioni riguardo un video diventato virale sui social e trovo paradossale e inaccettabile quanto sembra sia successo ieri ad una ragazza nella stazione di Piazza Leopardi della linea Metro 2 di Napoli. La stessa ha denunciato sui social che essendo arrivata mercoledì 29 Marzo alle 23:30 circa con l’ultima corsa, ha trovato i cancelli d’uscita chiusi. L’assurdo è che continuando a chiamare forze dell’ordine, personale ferroviario e quant’altro, pare che gli sia stato risposto che ‘….non c’era personale disponibile in quell’ora tarda’.

E’ quanto riferisce il consigliere comunale di Napoli Luigi Musto citando la denuncia di una giovane sui social.

“La giovane – spiega il consigliere – ha dovuto attendere diverso tempo prima di essere liberata ed è ovviamente rimasta sconcertata da tale atteggiamento. Ecco, se la notizia fosse vera, mi chiedo come sia possibile che accadano cose del genere al giorno d’oggi e che soprattutto, come da lei evidenziato, ci sia voluto tutto quel tempo per reperire chi venisse a riaprire un lucchetto; un disagio provocato per la poca attenzione di chi evidentemente doveva sapere che ci fossero ancora treni in transito a quell’ora. Chiederò alle Ferrovie – conclude Musto – di chiarire l’accaduto quanto prima per individuare eventuali responsabilità”