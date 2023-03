Napoli, si rifiuta di consegnare la moto e i rapinatori gli sparano: è grave

Un 32enne incensurato è ricoverato in pericolo di vita all’ospedale del Mare

Un 32enne incensurato è stato ferito gravemente durante un tentativo di rapina. L’uomo, nella tarda serata di ieri, si trovava in via Reggia di Portici, nell’area orientale di Napoli, ed era fermo a un distributore di benzina per il rifornimento al proprio scooter quando è stato raggiunto da due uomini che hanno tentato di rubargli la moto sotto la minaccia di una pistola.



Il 32enne si è rifiutato di consegnare il mezzo. I due uomini, a quel punto, hanno esploso alcuni colpi, ferendo la vittima alle gambe.

Il 32enne è stato portato all’ospedale del Mare ed è ora ricoverato in prognosi riservata, in pericolo di vita.



Indagano i carabinieri della compagnia di Poggioreale