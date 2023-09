Napoli, sarà data la cittadinanza onoraria a Julian Assange

E’ solo un piccolo segnale che proviene dalla nostra città

Napoli darà la cittadinanza onoraria al giornalista Julian Assange da 4 anni detenuto a Londra dopo le accuse di avere violato segreti di Stato americani.

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e la giunta comunale partenopea hanno accelerato le procedure per attuare rapidamente la decisione politica.

L’annuncio è stato dato dall’assessore Armato durante l’odierna riunione del consiglio comunale : “il sindaco mi ha chiesto di riferire che la cittadinanza sarà data. Metteremo in moto tutte le procedure affinchè questo avvenga velocemente”. Il significativo atto politico è stato accolto positivamente dagli attivisti del comitato Free Assange Napoli

“E’ solo un piccolo segnale che proviene dalla nostra città, piccolo ma importantissimo Aspettiamo di conoscere la data per il conferimento per dare massima dignità e visibilità all’evento Napoli sarà la prima città in Italia a procedere al conferimento ufficiale, e tante altre seguiranno – dichiarano gli esponenti del comitato – Grazie a quanti si sono spesi per un percorso che, dopo 240 giorni dall’approvazione del Consiglio Comunale, giunge finalmente al suo termine. Continua la battaglia degli attivisti napoletani verso il DayX per giungere alla definitiva liberazione di Julian Assange, in nome della libertà della stampa e di tutti noi”