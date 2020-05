Napoli, rimane chiusa la funicolare di Mergellina

La situazione diventerà ingestibile dalla prossima settimana con la riapertura di tutte le attività

Ancora chiusa la funicolare di Mergellina. Nessuna certezza sulla data di apertura. L’incontro tra l’Anm e la Faisa Cisal non ha sortito effetto positivo. “Abbiamo attivato, pertanto, la 2 fase di conciliazione dal Prefetto – ha sottolineato Marco Caruso della segreteria della Faisa Cisal – intendiamo portare la discussione all’attenzione dell’organo di Governo sul territorio. Riteniamo che il sovraffollamento che si sta verificando sulla navetta 621 non è più giustificabile e riteniamo che la situazione diventerà del tutto ingestibile a partire da lunedì 18 prossimo con la riapertura di tutte le attività. Chiederemo al Prefetto di intervenire nei confronti dell’azienda e della sua proprietà, ha concluso Caruso, perchè non si può continuare a mettere a rischio l’incolumità del personale e dei cittadini napoletani”