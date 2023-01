Napoli, protocollo d’intesa per la formazione professionale dei migranti

il documento è stato sottoscritto dal Centro Formazione e Sicurezza e dalla Coop Less

Un protocollo d’intesa è stato sottoscritto dalla Coop LESS, Ente del terzo settore che nasce con lo scopo di lottare contro l’esclusione e la marginalità sociale

e dal Centro Formazione e Sicurezza di Napoli (CFS), Ente bilaterale gestito dall’ANCE Napoli e dalle organizzazioni sindacali Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil che si occupa della formazione degli addetti del settore edile e la consulenza in cantiere in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

L’obiettivo del protocollo firmato dal presidente della Coop Less, Giulio Riccio e dal presidente del CFS, Roberta Vitale è la promozione di corsi di formazione professionale pilota nell’ambito del settore dell’edilizia e la sicurezza sul lavoro in favore dei migranti regolarmente presenti sul territorio, richiedenti e titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati con l’obiettivo di un successivo inserimento lavorativo