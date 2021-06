Napoli, Potere al Popolo verso l’accordo con Clemente

Assemblea pubblica Venerdì prossimo e voto sulla piattaforma online

Anche Potere al Popolo è in campo alle prossime elezioni comunali di Napoli con la sua lista, il suo simbolo e un programma radicale di rottura. “Potere al Popolo dovrà però decidere se presentarsi con un proprio candidato o in coalizione. Per questo è stata convocata un’assemblea pubblica venerdì 11 giugno, alle 18:00, in Galleria Principe. Mentre sabato 12 e domenica 13 ci sarà il voto in piattaforma per le amministrative 2021.

“Potere al popolo – fanno sapere dall’ex Opg – avvia un processo di consultazione democratica della propria base per decidere la collocazione elettorale alle prossime amministrative. Il processo inizierà venerdì 11 giugno in una grande assemblea pubblica di discussione e nelle successive votazioni sulla piattaforma online che si terranno il 12 e il 13 Giugno. La base di Potere al Popolo dovrà decidere se far parte della coalizione di forze che esprimono la candidatura a sindaco di Alessandra Clemente o se invece esprimere una candidatura autonoma”.

Significative le dichiarazioni di Gianpiero Laurenzano portavoce cittadino di Potere al Popolo: “Prendiamo atto che mentre molti sono già in fuga verso il PD o verso la coalizione di destra e leghista di Maresca, l’unica forza che ha mostrato condivisione del nostro programma, assumendo l’impegno di non associarsi al PD nemmeno in caso di ballottaggio e di garantire il giusto protagonismo a chi proviene dalle lotte e dall’attività di base, è la coalizione di sinistra che si è riunita intorno ad Alessandra Clemente”.

Stando ad alcune indiscrezioni trapelate dall’ex Opg, l’accordo unitario con la Clemente sarebbe stato costruito grazie alla mediazione dell’assessore al lavoro Giovanni Pagano e della consigliera demA Laura Bismuto, solo gli esponenti dell’area vicina al sindacato di base Usb sarebbero contrari a stringere un accordo con la Clemente. Nella coalizione dovrebbero far parte anche il partito di rifondazione comunista e il partito del sud.

CiCre