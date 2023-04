Napoli, Pizza Village si terrà alla Mostra D’Oltremare

La conferma di Palazzo San Giacomo

Pizza Village si terrà alla Mostra D’Oltremare. La conferma arriva da Palazzo San Giacomo la sede del Comune di Napoli. Accolta la proposta di Nino Simeone presidente della Commissione infrastrutture, Mobilità e Protezione civile del Consiglio comunale.

“Nell’ottica della valorizzazione e del rilancio della Mostra d’Oltremare come polo fieristico, dell’intrattenimento, della congressistica e del multimediale idoneo ad accogliere eventi di richiamo nazionale e internazionale per cittadini e turisti – secondo la strategia delineata dal sindaco Gaetano Manfredi – nella struttura dell’area occidentale di Napoli verrà ospitato il Pizza Village”. E’ quanto si legge in una nota del Comune di Napoli. Oggi si è tenuto l’incontro degli organizzatori Claudio Sebillo e Alessandro Marinacci con l’assessore al Turismo e alle Attività produttive, Teresa Armato.

La Mostra d’Oltremare era la sede proposta già alcuni mesi fa agli organizzatori dal sindaco Manfredi e dall’assessore Armato, considerata la location più adeguata per questioni logistiche, per la disponibilità di parcheggi e per la riduzione dell’impatto sull’intera città. La decisione presa dagli organizzatori e dall’assessore è arrivata dopo un’accurata riflessione, recependo anche le indicazioni arrivate dal Consiglio comunale.

“La Mostra d’Oltremare è un complesso fieristico da valorizzare sempre più, come nelle intenzioni della nostra Amministrazione. Siamo consapevoli del valore del Pizza Village, che attraverso le iniziative organizzate – dalla musica ai focus tematici ai laboratori anche per i più piccoli fino al campionato mondiale del pizza iuolo – ha attirato un numero sempre crescente di partecipanti e visitatori fino ai numeri record dello scorso anno. La kermesse di giugno è un appuntamento dal forte valore identitario e di richiamo turistico, vede la partecipazione di centinaia di migliaia di persone, provenienti da fuori regione e dall’estero con un’incidenza positiva anche sull’occupazione alberghiera e sui servizi dell’intera filiera. Per questo dal primo momento abbiamo favorito l’organizzazione di tavoli di confronto con i promotori in maniera sinergica e sempre produttiva”, dice l’assessore Armato.

Soddisfatto Nino Simeone: “Mi fa piacere che il sindaco abbia ascoltato il mio consiglio e abbia deciso, insieme agli organizzatori, di svolgere il ‘ Pizza Village’ alla Mostra d’Oltremare e non più nel Parco Virgiliano. In quella meravigliosa location sarebbe stato impossibile garantire il benché minimo livello di sicurezza e di servizi. Adesso godiamoci lo spettacolo nella Mostra d’Oltremare e approfittiamo di questa vicenda per sistemarlo questo benedetto parco Virgiliano”

I vertici della Mostra d’Oltremare si preparano per l’evento. “La Mostra d’Oltremare di Napoli è al servizio della città e accoglie con disponibilità l’indicazione dell’amministrazione comunale come sede preferenziale per ospitare il Pizza Village Festival 2023. Si conferma la centralità strategica della Mostra, che ha una vocazione per i Grandi eventi e una tradizione consolidata in questo senso. Per questo venerdì prossimo incontreremo gli organizzatori del Pizza Village per definire i prossimi passi” – dichiarano Remo Minopoli e Maria Caputo, presidente e consigliera delegata della Mostra d’Oltremare di Napoli.