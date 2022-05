Napoli, operaio cade dal tetto della piscina comunale di Secondigliano: ricoverato in gravi condizioni

L’area è stata sequestrata

Ancora una grave infortunio sul lavoro in un cantiere edile. Questa mattina a Napoli, verso le 9.30 i carabinieri sono intervenuti presso la piscina comunale di Corso Secondigliano, dove poco prima un operaio era precipitato da un’altezza di circa 10-12 metri. L’uomo – un 48enne napoletano – era sul tetto in legno lamellare per un sopralluogo quando è precipitato. L’operaio è stato trasferito all’ospedale Cardarelli dove è ricoverato in gravi condizioni. Sul posto anche i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Napoli per i rilievi del caso e personale dell’Asl per le verifiche di competenza. L’area è stata sequestrata.