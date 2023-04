Napoli, notificati 20 decreti di sequestro a occupanti immobili a Pizzofalcone

Sul posto polizia, carabinieri e guardia di finanza

Venti decreti di sequestro preventivo sono stati notificati nei confronti di altrettanti occupanti di immobili in via Egiziaca a Pizzofalcone 35, a Napoli. Si tratta di un palazzo, situato nella zona del Pallonetto Santa Lucia, occupato abusivamente da soggetti che non risultano i legittimi destinatari degli alloggi. Sul posto polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale, che stanno notificando i provvedimenti emessi dal gip del tribunale di Napoli, su richiesta della procura.



Agli occupanti è stato concesso il termine di 15 giorni per lasciare i locali o presentare ricorso. Alla scadenza del termine verranno avviate le procedure per lo sgombero coatto dell’immobile.

L’attività di oggi segue quella già avviata il 10 novembre 2022, che ha consentito di liberare 16 immobili dello stesso stabile occupati abusivamente.



Le indagini, svolte dalla squadra mobile, dal commissariato San Ferdinando, dal comando provinciale dell’Arma dei carabinieri di Napoli, dal gruppo Pronto Impiego della guardia di finanza e della polizia locale – unità operativa tutela patrimonio – hanno permesso di raccogliere numerosi elementi a carico degli indagati per invasione di terreni ed edifici.