Napoli, ancora furti di guard rail: chiusa una strada di Giugliano

Chilometri di barriera rimossi in via Carrafiello

Continuano i furti di guard rail e puntualmente le strade vengono chiuse al traffico. Nelle ultime ore il colpo è stato portato in via Carrafiello, alla periferia di Giugliano, dove ignoti hanno portato via alcune centinaia di metri di barriera. Per motivi di sicurezza la strada è stata chiusa. Intanto, dopo il furto avvenuto lo scorso 6 aprile, resta chiuso al traffico l’asse perimetrale Melito-Mugnano-Scampia: i ladri hanno portato via alcune barriere, strada interdetta, con pesanti ripercussioni, da 14 giorni, in tutta la zona di Scampia e lungo la circumvallazione esterna di Napoli.

Dopo il furto alcuni rappresentanti della Città metropolitana hanno puntualizzato che la competenza della strada è del Comune di Napoli