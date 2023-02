Napoli, morto incidente stradale, assolto Sarno dirigente Città Metropolitana

Non avrebbe fatto istallare barriera a protezione piloni

Assolto l’ingegnere Giancarlo Sarno, dirigente dell’ufficio “Direzione Gestione tecnica stradale e viabilità” della Città Metropolitana di Napoli, unico imputato per i reati di omesso collocamento di segnaletica stradale e di omicidio colposo stradale nell’ambito del processo sulla morte di Simone Aricò, giovane di Giugliano in Campania morto in un incidente avvenuto nel Napoletano nel luglio 2017. La sentenza è stata emessa dal giudice Antonella Autorino del Tribunale di Napoli Nord



Secondo la Procura di Napoli Nord l’imputato avrebbe concorso a causare la morte del 19enne, sulla ‘Circumvallazione esterna’, omettendo di installare la barriera guard-rail a protezione di piloni laterali alla carreggiata su cui si schiantò l’autovettura.



La sentenza della giudice Antonella Autorino del Tribunale di Napoli Nord è di assoluzione per entrambi i reati contestati. Il sostituto procuratore Giovanni Corona aveva invece chiesto la condanna del dirigente a un anno e due mesi di reclusione. I familiari del ragazzo si sono costituiti parte civile mentre l’imputato è stato difeso dal professore Alfonso Furgiuele e dall’avvocato Luca Bancale.