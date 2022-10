Napoli, manifestazione per la pace del 28 ottobre: continuano a pervenire adesioni

iniziativa promossa in piazza Plebiscito

In vista della manifestazione per la pace del prossimo 28 ottobre, alle ore 11 in Piazza del Plebiscito a Napoli, continuano a pervenire adesioni da parte di enti, associazioni e cittadini.

Insieme al Comune di Napoli, ai comuni dell’ANCI Campania, alle diocesi e agli istituti scolastici della regione, ecco l’elenco provvisorio e in continuo aggiornamento:

CARITAS DIOCESANA, ACLI, CONI, UNIVERSITÀ ORIENTALE, GARANTE REGIONALE DETENUTI, COORDINAMENTO FAMILIARI VITTIME CRIMINALITÀ, BANCO ALIMENTARE, UNICAMPANIA VANVITELLI, CUS NAPOLI, COMUNITÀ S. EGIDIO, S.I.C. (SERVIZI INFANZIA CAMPANIA), RETE CASTELVOLTURNO SOLIDALE, MOVIMENTO RIFUGIATI, CGIL, UIL, ASSOCIAZIONE AD ALTA VOCE, ATO NAPOLI 1, CONSORZIO MEDINA, BEGGARS’ THEATRE, MOVIMENTO UNITARIO GIORNALISTI, UNIVERSITÀ DEL SANNIO, EUROPA VERDE, FORUM III SETTORE, ARCIGAY, CENTRO ITALIANO FEMMINILE, COOP PARSIFAL, UNIVERSITÀ FEDERICO II, FONDAZIONE POLIS, ACER CAMPANIA, ANPAL CIF PROVINCIALE NAPOLI, UNICEF CAMPANIA, COMITATO NO WAR, FABBRICA WOJTYLA – COMPAGNIA DELLA CITTÀ, A.I.T.F. (ASS. ITALIANA TRAPIANTATI FEGATO), A.C.T.I. (ASS. CARDIO TRAPIANTATI ITALIANA), A.I.D.O. ( ASS. ITALIANA DONAZIONE ORGANI), ASSOCIAZIONE “GLI UNICORNI DI DIANA ODV “, A.I.D.M. (ASSOCIAZIONE ITALIANA DONNE MEDICO) – SEZIONE DI NAPOLI “ROSALIND FRANKLIN”, CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO REGIONALE CAMPANIA, FIDAS ATAN, AIL – ASS. ITALIANA CONTRO LEUCEMIE LINFOMI E MIELOMA, FONDAZIONE LEONARDO GIAMBRONE, UNITALSI, CITTADINANZA ATTIVA, ASSOCIAZIONE ARCOBALENO MARCO IAGULLI, ASSOCIAZIONE FIGLI IN FAMIGLIA, ASSOCIAZIONE L’ANGELO AZZURRO, CONFEDERAZIONE INTERNAZIONALE CAVALIERI CROCIATI, COMITATO GENITORI NO ALCOL, UNION SECURITY, FEDERAZIONE ASSOCIAZIONE NAZIONALI PERSONE CON DISABILITA’, UNIONE ITALIANA CIECHI E IPOVEDENTI DELLA CAMPANIA, ASSOCIAZIONI DEL COMPARTO AGRICOLO.