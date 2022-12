Napoli, disoccupati in corteo: “tagliamo la guerra non il reddito di cittadinanza”

Assemblea e corteo spontaneo per le strade cittadine. Solidarietà ad Alfredo Cospito detenuto politico che continua lo sciopero della fame contro il 41 bis e l’isolamento carcerario

I disoccupati napoletani del Movimento 7 Novembre ancora in piazza. I senza lavoro hanno promosso un corteo spontaneo per le strade cittadine dopo una grande assemblea nel centro storico. Una grande risposta per affermare con determinazione l’obiettivo di trovare una soluzione per la loro vertenza.

“La nostra lotta è inserita nel corso catastrofico di questo sistema capitalistico. In queste ore un infame emendamento della finanziaria aggredisce ancora di più e definitivamente la già limitata misura del reddito di cittadinanza addirittura eliminando la clausola della congruità dell’offerta lavorativa ai percettori mentre si continuano ad aumentare le spese militari con ulteriori fondi stanziati per le armi in Ucraina, la difesa dei profitti dei padroni – spiega in una nota il Movimento 7 Novembre.

Il corteo è arrivato fino a Piazza Municipio. Davanti Questura è stato esposto un cartello contro il 41Bis e per esprimere solidarietà ad Alfredo Cospito che continua lo sciopero della fame per protestare contro l’isolamento carcerario.

Il corteo è stato aperto da uno striscione con la scritta “Tagliamo la guerra non il reddito, natale per tutti o per nessuno“, un altro rivolto ai lavoratori e lavoratrici “Il nemico è in casa nostra. Classe Operaia alza la testa!” e contro la propaganda di guerra, l’arruolamento e il veleno nazionalista. Striscioni e cartelli messi sull’albero di Natale del Comune di Napoli a piazza Municipio.