Napoli, l’ipocrisia a due facce di Manfredi e Armato: solidarietà ai turisti israeliani e silenzio su Gaza

Mentre la Procura indaga sulla Taverna Santa Chiara, il sindaco e l’assessore si scagliano contro chi osa dissentire.

La vicenda dei due turisti israeliani accusati dalla Taverna Santa Chiara di Napoli di essere “cacciati per odio antisemita” si è trasformata in un vero e proprio caso politico e giudiziario. Un video virale, l’indignazione istituzionale e l’indagine della Procura hanno alimentato la polemica. Ma dietro il teatrino mediatico si nasconde una verità più scomoda: nessuna discriminazione, nessun cartello, nessun “divieto agli israeliani”. Solo una presa di posizione politica che ha urtato nervi scoperti. E ora parte la caccia alle streghe, con l’appoggio delle lobby e il silenzio complice della sinistra cittadina.

La farsa social dei “cacciati perché israeliani”

I fatti sono semplici. I due turisti israeliani hanno mangiato regolarmente nel locale. Nessun insulto, nessuna lite, nessun problema. Solo, a fine pasto, una conversazione – civile – con altri clienti in cui si glorificava Israele. A quel punto, la titolare Nives Monda interviene e spiega che la Taverna Santa Chiara aderisce alla campagna internazionale Spazi Liberi dall’Apartheid Israeliana e si oppone, come gesto politico e civile, al regime di oppressione in Palestina. Punto.

Ma i due turisti non accettano il dissenso. Accusano la ristoratrice di antisemitismo, iniziano a filmarla, la provocano verbalmente (“Terrorism supporter!”) e cercano lo scontro. Il video – parziale e decontestualizzato – viene poi diffuso sui social, confezionato come una storia lacrimosa di vittime innocenti, prontamente rilanciata da media e politici senza alcuna verifica. Il contesto sparisce. La narrazione si ribalta.

I media complici e il fango sistematico

Le grandi testate parlano di “cacciata antisemita” senza nemmeno interrogarsi. Nessun giornalista ha sentito la ristoratrice prima di scrivere. Nessuno si è chiesto: perché un locale noto per l’impegno sociale, che ha sfamato senzatetto durante la pandemia, che difende i produttori locali e si schiera contro ogni forma di razzismo, dovrebbe cacciare un cliente solo per la provenienza? La risposta è chiara: perché ha osato toccare il nervo scoperto dell’apartheid israeliana. Perché ha detto, fuori dai denti, che a Gaza si sta compiendo una strage deliberata. E chi osa dirlo, viene punito.

Ed è qui che si apre un altro fronte: crescono i sospetti che alcune redazioni giornalistiche locali non siano più libere, ma condizionate da pressioni esterne ben precise. In particolare, da ambienti sionisti che sembrano avere contatti e leve all’interno dei media cittadini. La linea editoriale, in certi casi, pare già scritta: chi è critico verso Israele viene squalificato in partenza, etichettato e infangato.

Una trappola già vista

La dinamica è nota. Si provoca, si registra, si accusa di antisemitismo, si lancia l’indignazione online. E così si soffoca il dissenso, si attacca la solidarietà con la Palestina, si traveste da “diritto alla difesa” ciò che è solo propaganda politica. È successo con intellettuali, attivisti, studenti. Ora tocca a una ristoratrice.

La Taverna Santa Chiara non è un locale qualunque. È un presidio sociale. Un luogo che ha nutrito i senzatetto durante il lockdown, che sostiene i piccoli produttori, che rifiuta logiche di profitto sul dolore. E sì, che si schiera contro un sistema coloniale che massacra bambini con l’appoggio militare dell’Occidente.

Sindaco e assessora: l’ipocrisia a due facce

Nel frattempo, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi si è affrettato a esprimere solidarietà alla coppia israeliana “a nome dell’intera amministrazione”, con toni solenni e indignati. L’assessora al Turismo Teresa Armato ha fatto anche di più: ha incontrato i due turisti in una caffetteria del centro, condannando pubblicamente quanto accaduto e invocando il rispetto dei “valori costituzionali” e della “vocazione turistica” della città.

Peccato che gli stessi rappresentanti istituzionali non abbiano speso una sola parola, né promosso un singolo atto pubblico, per i 55 mila civili palestinesi massacrati in Gaza, molti dei quali bambini. Zero iniziative, zero conferenze stampa, zero empatia. La solidarietà, a Napoli, funziona solo in una direzione.

Questo atteggiamento ipocrita e a senso unico non è solo grave: è un insulto all’intelligenza collettiva. Si condanna una ristoratrice che ha espresso una posizione politica, ma si tace davanti a un genocidio. Si corre ad abbracciare i turisti indignati, ma si ignorano le vittime reali. Chi rappresenta le istituzioni ha il dovere di tutelare tutti, non solo chi ha amici potenti e copertura mediatica.

E la sinistra napoletana?

Ora vogliamo vedere come si comporteranno i consiglieri comunali della cosiddetta sinistra, quelli che da anni appoggiano direttamente o indirettamente questa amministrazione. Quelli che si riempiono la bocca di diritti, di pace, di Costituzione. Che posizione prenderanno di fronte alla scelta di campo del sindaco Manfredi e dell’assessora Armato? Continueranno a tacere? Oppure alzeranno finalmente la voce per difendere la libertà d’opinione, la coerenza e l’impegno civile di un’attivista che ha avuto il coraggio di non piegarsi?

Un richiamo al recente articolo de IlDesk.it

Come già riportato anche da IlDesk.it nella sua edizione di ieri “Napoli non si inginocchia: smascherata la farsa israeliana contro la Taverna Santa Chiara ” la vicenda è stata puntualmente strumentalizzata da pressioni esterne con il sostegno di media compiacenti, l’ennesima occasione per attaccare chi si oppone all’apartheid israeliana e difende i diritti dei palestinesi. Un richiamo che conferma la nostra lettura della vicenda come un tentativo di distrarre l’attenzione da una realtà ben più grave, come quella che si sta vivendo a Gaza, dove le violenze e il genocidio sono in corso sotto il silenzio assordante delle istituzioni italiane.

📌 BOX DI APPROFONDIMENTO

GAZA: I NUMERI DELLA STRAGE

🔴 55 mila morti – È la stima più accreditata delle vittime palestinesi dall’inizio dell’offensiva israeliana su Gaza, secondo fonti ONU e ONG internazionali.

🧒 Più di 20 mila erano bambini, colpiti nei bombardamenti a tappeto su scuole, ospedali e quartieri residenziali.

🏥 Ospedali e ambulanze sono stati ripetutamente colpiti: secondo Medici Senza Frontiere, si tratta di “un attacco sistematico contro la sanità civile”.

📵 Blocco totale – L’area è sotto assedio: senza elettricità, acqua potabile, carburante, medicinali.

⚖️ Accuse di crimini di guerra – Diversi rapporti delle Nazioni Unite e di Human Rights Watch parlano di possibile genocidio e uso eccessivo della forza contro civili.

👉 Eppure, nessuna istituzione italiana ha mai chiesto ufficialmente un’inchiesta internazionale o espresso condanna per queste cifre.

Red