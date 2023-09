Napoli, licenziamento dipendente Epm attivista Sgb: giovedì riunione in Prefettura

Stato di agitazione dei lavoratori impegnati nell’ambito dei lavori di pulizia dell’Asl Napoli 2

La Prefettura di Napoli ha convocato il sindacato indipendente Sgb e l’impresa Epm per trovare dirimere la vertenza in corso nell’ambito dei lavori di pulizia dell’Asl Napoli 2 e dell’Ospedale Santa Maria delle Grazie a Pozzuoli, in primis la revoca del licenziamento del lavoratore Vitale Buono, militante e attivista sindacale del sindacato Sgb. La riunione è stata fissata per Giovedì 14 settembre alle 15,30

E’ tanta la tensione che serpeggia tra i lavoratori impegnati negli appalti dei servizi e pulizia. Da giorni è stato proclamato lo stato di agitazione.