Napoli, la quarantena non ferma i vandali: autobus danneggiato a Ponticelli

Mezzo della linea 191, vetro in frantumi per il lancio di un oggetto contundente

Nemmeno la pandemia ferma i vandali. A Napoli est assaltato un autobus Anm della linea 191, sul ponte autostradale di Ponticelli. Un oggetto contundente ha frantumato il vetro laterale posteriore sinistro, intorno alle 12.30. Non si segnalano danni a persone, il mezzo era vuoto. Il raid è avvenuto in via provinciale delle Brecce. Dopo la sassaiola, l’autista si è spostato in via Palermo e ha contattato la centrale operativa dell’Anm, nel rispetto della procedura aziendale. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri per effettuare i rilievi del caso. A disposizione delle forze dell’ordine le immagini delle telecamere sul bus. Il conducente ha dovuto interrompere il servizio e riportare il mezzo nella rimessa di via Nazionale delle Puglie, per le manutenzioni. In condizioni normali, il fermo di un bus costa circa 500 euro al giorno, e i tempi delle riparazioni possono durare settimane, qualora i pezzi di ricambio non siano nelle disponibilità del magazzino. “Questo ennesimo atto vandalico – dice Adolfo Vallini del coordinamento provinciale Usb – evidenzia che la mamma degli stolti è sempre incinta. Anche in questo momento di grave emergenza sanitaria, in cui le strade dovrebbero essere semivuote per effetto delle restrizioni governative e regionali, gli operatori del trasporto pubblico locale continuano ad essere vittime di attentati alla sicurezza dei trasporti ad opera di balordi”.