Napoli, la lotta dei cittadini di Bagnoli: “Aprite il cantiere per il nuovo consultorio”

La struttura sanitaria chiusa nel 2018

Un’altra iniziativa di lotta promossa dal Laboratorio Politico Iskra per la riapertura del consultorio Asl di Via Enea a Bagnoli. Oggi è stato promosso un nuovo presidio di lotta davanti alla struttura chiusa nel 2018. “Stiamo ancora aspettando gli incartamenti necessari ed una presa di posizione da parte della direzione generale dell’ASL, della Regione e di tutte le istituzioni competenti”– affermano i rappresentanti del Laboratorio Iskra- Non ci bastano voci di corridoio su eventuali lavori già in cantiere sulla realizzazione di ciò che è necessario. Se esistono dei fondi del PNRR stanziati per la sanità territoriale che prevedono la trasformazione della sede di via Enea in casa di comunità allora chiediamo questo cosa comporti, chiediamo che lo stanziamento dei fondi possa essere monitorato dal basso, chiediamo un tavolo permanente interistituzionale con la direzione dell’ASL che garantisca il controllo popolare durante il corso dei lavori, la futura fruibilità dei servizi sanitari, la loro gratuità e una soluzione temporanea che possa sopperire alla mancanza del consultorio-asl fino alla riapertura definitiva”.

Alla protesta ha replicato il direttore dell’Asl Napoli 1, Ciro Verdoliva che si è dichiarato favorevole a ricevere i manifestanti: “Abbiamo inserito il centro Asl di Bagnoli nel programma del Pnrr per ristrutturarlo. Conosciamo – spiega Verdoliva – riceveremo presto una delegazione dei cittadini per spiegarlo, pertanto aspetto una richiesta formale di incontro”