Napoli, in piazza 400 navigator per il lavoro stabile

Pacilio (Nidil Cgil Campania): dopo un anno e mezzo solo promesse

In piazza a Napoli 400 Navigator campani per la stabilizzazione occupazionale stabilità occupazionale.

Il presidio di lotta, promosso dalle organizzazioni sindacali di categoria Felsa Cisl, Nidil Cgil e Uiltemp Campania, si è svolto davanti alla sede della Prefettura in concomitanza con una analoga iniziativa di carattere nazionale al ministero del Lavoro.



“Dopo un anno e mezzo e tante promesse – ha sottolineato Antonella Pacilio, segretaria generale Nidil Campania – ora da parte del ministro Orlando c’è solo silenzio sulla sorte di questi lavoratori precari per i quali scadrà il contratto il prossimo 30 aprile”. “Continuiamo a lavorare – ha precisato la navigator Francesca Esposito Merricone – abbiamo un bacino di aziende di riferimento con le quali siamo in contatto e abbiamo avviato relazioni. Inoltre, i nostri beneficiari hanno noi come punto di riferimento, per cui tutte le volte che si presentano opportunità occupazionali e che ci sia bisogno di seguire particolari procedure, noi siamo disponibili e presenti”.