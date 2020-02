Napoli, la bella politica di Potere al Popolo: studiare la Storia in piazza con il prof Aragno

Tantissime persone hanno partecipato all’iniziativa promossa in piazza Fuga

Bella iniziativa organizzata oggi a Napoli da Potere al Popolo. Il professore Giuseppe Aragno, candidato alle elezioni suppletive fissate per domenica 23 febbraio ha tenuto una lezione di Storia in piazza. Una grande occasione di partecipazione democratica e collettiva. Tantissime le persone di ogni età sedute sulle scale di Piazza Fuga.

“Oggi sono a casa, in piazza tra i miei studenti. Vi dico la verità, non pensavo di potermi ancora emozionare così tanto – ha sottolineato il professore Aragno – Eppure abbiamo fatto una cosa molto semplice, ma di questi tempi rivoluzionaria: abbiamo ripreso un luogo storico della nostra città per stare insieme, per discutere ed utilizzare quello strumento che molti dimenticano, la storia, per capire il presente, ma soprattutto per immaginarci qualcosa di differente per il nostro futuro. In un’epoca in cui siamo sempre chiusi su noi stessi, sui nostri telefoni, in finte piazze virtuali, stare uno accanto all’altro, spalla a spalla, condividere un abbraccio, un’emozione, un sorriso, è realmente rivoluzionario“. “La politica, quella vera, io la immagino così: generazioni diverse che si incontrano, si conoscono ed imparano gli uni dagli altri, ma soprattutto generazioni che insieme non si rassegnano ma impegnano il proprio tempo, le proprie energie per ricostruire una comunità – ha affermato Aragno – Partecipazione, solidarietà e azioni concrete. Quanta bellezza! L’ho detto spesso in questa campagna elettorale: io non devo promettere niente, non ne ho bisogno, mi basta raccontare quello che la mia comunità porta avanti ogni giorno. A noi non ci troverete nei teatrini tristi della solita politica, non ci troverete nelle stanze chiuse dell’opportunismo e degli accordi sottobanco, né a braccetto con chi ha affamato ed avvelenato la nostra terra – ha concluso Aragno – Ci troverete invece negli ambulatori popolari, nei doposcuola sociali, in stanze affollate dove aiutiamo chiunque abbia bisogno grazie agli sportelli legali gratuiti. Ci troverete a lottare contro il lavoro nero in questa città e contro chi sfrutta giovani e meno giovani pagandoli una miseria, facendoli lavorare più di otto ore al giorno. Ci troverete un sabato pomeriggio come questo, in una piazza, a scoprire che da una semplice lezione può nascere una speranza, un sogno collettivo. La candidatura di Giuseppe Aragno alle elezioni suppletive al senato del prossimo 23 Febbraio, non è solo la mia, ma appartiene a chi ha ancora un sogno alternativo a questa realtà – ha concluso Aragno – Ringrazio queste ragazze e questi ragazzi che sono stati con me questo pomeriggio. La campagna elettorale, tra i mille appuntamenti, ci ha regalato un momento prezioso“