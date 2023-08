Napoli, in fila per richiedere la carta acquisti di 40 euro

Il documento viene rilasciato alle persone che hanno compiuto 65 anni o hanno figli inferiore ai 3 anni che si trovano in una situazione economica particolarmente disagiata

La foto si commenta da sola. Un centinaio di persone sono in fila davanti alla sede dell’ufficio assistenza sociale del Comune di Napoli – zona Museo – per richiedere la carta acquisti: la carta di pagamento del valore di 40 euro mensili di cui possono beneficiare le persone che hanno compiuto 65 anni o hanno figli di età inferiore ai 3 anni che si trovano in una situazione economica particolarmente disagiata.