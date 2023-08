Bradisismo, i sindaci di Pozzuoli e Bacoli chiedono incontro al governo e avviano monitoraggio. Tace il primo cittadino di Napoli

La fascia tricolore puteolana ha formalizzato la richiesta al ministro della Protezione Civile Nello Mosumeci

Il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni si è rivolto al governo nazionale sulla particolare situazione del bradisismo mentre il primo cittadino di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione ha avviato un primo monitoraggio di scuole ed edifici pubblici per verificare lo stato della sicurezza. Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, invece, tace, non commenta e non ha assunto iniziative opportune e adeguate considerato che molti quartieri, in primis Bagnoli, Agnano, Pianura e Fuorigrotta risultano coinvolti dalle continue scosse bradisismiche.

“Ho formalizzato questa mattina una richiesta di incontro ‘ad horas’ al ministro della Protezione civile, Nello Musumeci: è fermo intendimento di quest’amministrazione comunale coinvolgere ulteriormente anche il governo centrale sulla particolare situazione del bradisismo” -ha annunciato il sindaco di Pozzuoli, Manzoni sottolineando che le azioni finora poste in essere dal Comune flegreo “sono state condivise e valutate positivamente anche dalla Direzione generale della Protezione civile regionale”. “Vogliamo, a tutela dei nostri concittadini – ha detto ancora Manzoni – adottare ogni ulteriore misura di prevenzione e di mitigazione del rischio. In particolare, la città di Pozzuoli necessita di provvedimenti ad hoc e di appositi e specifici stanziamenti di risorse, da destinare prioritariamente all’attività di verifica e di eventuale adeguamento di tutti i fabbricati, anche di proprietà privata, per i quali non è possibile intervenire con fondi del bilancio comunale“.

“Calmi, vigili e informati. Siamo flegrei, dobbiamo convivere con il bradisismo” – scrive su Facebook il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione. “È in corso uno sciame sismico che sta interessando tutti i comuni dei Campi Flegrei. In molti siamo stati svegliati, nel sonno. Ed è comprensibile la preoccupazione della popolazione. Ma invito tutti alla calma”, sottolinea il sindaco. “Sono, per lo più – afferma – eventi sismici di bassa magnitudo, che ci auguriamo possano terminare quanto prima. La comunità scientifica ci rassicura”. “Come sindaco, come primo responsabile locale di Protezione Civile, come padre e come vostro concittadino – sottolinea Della Ragione – vi terrò sempre costantemente informati su quanto sta accadendo. Senza mai nascondere nulla. Con assoluta trasparenza. Perché il primo decisivo atto di Protezione Civile, è la conoscenza. Più volte abbiamo tenuto eventi pubblici per dare informazioni scientifiche, e per informare la popolazione sul Piano di Protezione Civile. Ribadisco, dobbiamo mantenere la calma. Ma, allo stesso tempo, dobbiamo essere vigili. E partecipare, informarci. Per questo motivo, insisteremo. Partiremo presto con nuovi incontri pubblici per approfondire il fenomeno. Andremo nelle scuole, nelle chiese, nei centri sociali, in piazza. Ovunque. Utilizzeremo il web, i canali social, la Tv, la radio. Ogni strumento possibile. Continueremo ad informarvi anche sulle possibilità che i privati hanno per accedere a finanziamenti pubblici utili a rendere ancora più sicura la propria abitazione. E non ci fermiamo qui. Stiamo ulteriormente monitorando le scuole, gli edifici pubblici. Abbiamo già svolto numerosi lavori antisismici a tante scuole del nostro paese. Opere importantissime. Utilissime. Siamo flegrei. Viviamo su una caldera. Dobbiamo convivere con il bradisismo. È nostro primo dovere, informare. È dovere di tutti, informarsi. Potete sempre visionare il sito istituzionale del Comune di Bacoli. Lì, troverete ogni informazione sul Piano di Evacuazione. E le risposte a molte delle vostre domande. La Protezione Civile siamo tutti noi. Insieme – conclude – affrontiamo anche questa. Un passo alla volta”

CiCre