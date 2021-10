Napoli, il sindaco Gaetano Manfredi nomina la giunta

Domani la presentazione alla stampa alle 12 al Maschio Angioino

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha nominato la nuova giunta comunale.

Come vicesindaco con delega all’Istruzione e alla Famiglia l’ex rettore ha scelto Mia Filippone, preside del liceo Sannazaro; al Bilancio Pier Paolo Baretta, ex sottosegretario di Stato al ministero dell’Economia e delle Finanze nel governo Conte II; alle Infrastrutture e mobilità l’ex assessore regionale Edoardo Cosenza; all’Urbanistica la docente della Federico II, Laura Lieto; all’Ambiente e mare il presidente del Pd metropolitano Paolo Mancuso; alle Politiche sociali Luca Trapanese esponente dell’associazionismo particolarmente impegnato sul fronte dei minori, noto anche per essere stato il primo single italiano ad adottare una bambina down; alla Polizia municipale e legalità l’ex questore Antonio De Iesu; al Turismo e Attività produttive l’ex parlamentare Pd Teresa Armato; alle Politiche giovanili e del lavoro l’ex assessore regionale Chiara Marciani; alla Salute e verde il presidente dell’Ordine dei Farmacisti di Napoli e docente Universitario Vincenzo Santagada; allo Sport e Pari opportunità Emanuela Ferrante del M5S

Il sindaco mantiene per sè le seguenti deleghe: Cultura; Porto; Pnrr, Finanziamenti europei e Coesione territoriale; Grandi Progetti; Personale; Organizzazione; Decentramento; Digitalizzazione e innovazione.