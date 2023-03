Napoli, il consiglio comunale ha approvato tutte le delibere e 11 ordini del giorno

Molti documenti sono stati approvati con il consenso delle opposizioni

Il consiglio comunale di Napoli ha approvato tutte le delibere all’ordine dei lavori e 11 ordini del giorno.

Tra le delibere approvate, la dichiarazione di pubblica utilità dei lavori di recupero dell’immobile di via Stadera 137, destinato alla costruzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, illustrata dall’assessora all’Urbanistica Laura Lieto. La delibera è stata approvata a maggioranza con l’astensione del gruppo di Forza Italia e del gruppo Maresca.

Il consigliere Walter Savarese D’Atri ha poi proposto l’inversione dell’ordine dei lavori per discutere subito della delibera 40 sulla dichiarazione di inservibilità ed autorizzazione alla retrocessione parziale di un terreno sito alla Terza traversa Botteghelle n. 28 a Ponticelli.

Approvata all’unanimità la proposta di Savarese, la delibera è stata illustrata dall’assessora Lieto e approvata a maggioranza con l’astensione della consigliera Iris Savastano (Forza Italia).



La presidente Amato ha poi proposto di rinviare in commissione per ulteriori approfondimenti la delibera 5 sulla modifica del Piano Urbano dei Parcheggi, proposta approvata all’unanimità.



L’assessore alle Politiche sociali Luca Trapanese è intervenuto per spiegare il contenuto della delibera 11 che propone la modifica di un articolo del regolamento per la disciplina del Garante dei diritti dei detenuti e delle persone private della libertà personale che attualmente prevede il requisito della residenza in città dei candidati.

“Una previsione da cambiare, ha spiegato Trapanese, “perché in contrasto con le norme che disciplinano l’accesso alle cariche pubbliche”. Il presidente della commissione Politiche sociali ha proposto di mantenere la previsione, reiterando invece il bando rimasto finora senza adesioni. Dopo un lungo dibattito è numerosi interventi di consiglieri a favore e contro la proposta di modifica contenuta nella delibera, l’atto è stato approvato all’unanimità.

L’assessore al Bilancio Pier Paolo Baretta ha illustrato la delibera 26 sul prelevamento dal fondo spese potenziali dell’importo di circa 3 milioni e 500 mila euro per finanziate la spesa relativa ai debiti fuori bilancio manifestatisi dal 1 maggio al 31 ottobre 2022. La delibera è stata approvata a maggioranza con il voto contrario del gruppo di Forza Italia.

Dopo gli interventi del consigliere Salvatore Giangi (Forza Italia) e del consigliere Sergio D’Angelo (Napoli solidale Europa Verde) che hanno annunciato il voto favorevole dei loro gruppi alla delibera, e del presidente della commissione Urbanistica Massimo Pepe, è stata approvata all’unanimità la delibera 37 relativa all’espressione del parere favorevole alla realizzazione del progetto definitivo per la demolizione e la ricostruzione di un hangar con palazzina uffici da realizzarsi presso l’aeroporto di Capodichino e da destinare al servizio h 24 per il trasporto di organi e per il ricovero degli aerei dedicati al servizio sanitario, illustrata dall’assessora all’Urbanistica Laura Lieto.

L’assessore Vincenzo Santagada ha poi illustrato la delibera 52 relativa alla presa d’atto del Piano Economico Finanziario (PEF 2020 per il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ai fini della determinazione della tariffa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e che fa registrare un ulteriore aumento connesso anche alla congiuntura post Covid. Nel dibattito è intervenuto Sergio D’Angelo (Napoli Solidale Europa Verde) che ha ricordato che si tratta di una neutra presa d’atto e che l’urgenza vera è quella di disporre di impianti adeguati per lo smaltimento dei rifiuti.

Quella deve essere la priorità al di là della crescita della tariffa, e ha chiarito la contrarietà del suo gruppo a qualunque futura forma di condono verso i contribuenti infedeli. Salvatore Guangi (Forza Italia) ha evidenziato la contraddizione tra una tariffa sempre più aumentata e la persistente situazione difficile in città in tema di conferimento e smaltimento dei rifiuti e ha annunciato voto negativo del suo gruppo. Per Fulvio Fucito (Manfredi Sindaco) è doloroso dover prendere atto di un aumento al quale non corrisponde un adeguato servizio. Bisogna intervenire sugli impianti anche per abbattere gli altissimi costi per il trasporto fuori regione e venire incontro alle esigenze delle famiglie.

Un tavolo sul possibile guadagno che l’amministrazione potrebbe trarre dal riciclo e dalla vendita dei rifiuti è stato proposto dal consigliere Rosario Palumbo (Cambiamo), anche per capire le prospettive di sviluppo di Asìa. Dopo una breve replica dell’assessore Santagada la delibera è stata approvata a maggioranza con il voto contrario di Giorgio Longobardi (Fratelli d’Italia) e Salvatore Guangi (Forza Italia) e l’astensione di Alessandra Clemente (Misto).

Stesso esito per la delibera 53, sempre illustrata da Santagada, relativa alla presa d’atto del Piano Economico Finanziario (PEF) 2021 per il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ai fini della determinazione della tariffa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Su proposta del consigliere Sergio D’Angelo (Napoli Solidale Europa Verde) il Consiglio ha approvato il Regolamento per la compensazione delle Entrate Comunali, applicabile ai debiti di natura tributaria, extratributaria e patrimoniale.

Un provvedimento necessario per gli utenti/contribuenti di questo Ente che sono al contempo creditori nei confronti dello stesso, circostanza che determina il sorgere di rapporti di debito e credito, ha spiegato D’Angelo.



L’assessore Baretta ha espresso parere favorevole alla proposta di regolamento che viene considerato un importante passo in avanti. Dopo l’approvazione di alcune modifiche proposte dal consigliere Guangi (Forza Italia) la delibera è stata approvata all’unanimità.

La presidente Amato ha illustrato la delibera di iniziativa consiliare 5 sull’elezione di due consiglieri comunali in seno alla commissione per la formazione e l’aggiornamento degli elenchi comunali dei giudici popolari. Dopo una breve sospensione dei lavori, si è svolta la votazione, al termine della quale sono risultati eletti i consiglieri I consiglieri Demetrio Paipais con 15 voti e Gennaro Rispoli con 7 voti. La delibera 5 è stata quindi approvata all’unanimità.

Approvata a maggioranza l’inversione dell’ordine dei lavori, proposta dal consigliere Savarese, per discutere prima la delibera 58, relativa all’approvazione del regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, che è stata illustrata dall’assessore Pier Paolo Baretta. La misura avrebbe un effetto positivo sulle entrate dell’ente, prevedendo incassi per circa 40 milioni di euro da ottenere anche attraverso una capillare opera di informazione nei confronti dei debitori sulla convenienza dell’adesione. Dopo l’annuncio del voto favorevole dei consiglieri Sergio D’Angelo (Napoli Solidale Europa Verde) e Walter Savarese d’Atri (Manfredi Sindaco), e quello negativo annunciato da Salvatore Guangi (Forza Italia), la delibera è stata approvata a maggioranza con il voto contrario del gruppo Forza Italia e l’ astensione del consigliere Lange.

Approvati all’unanimità dieci ordini del giorni presentati in Aula.

Il primo proposto dal presidente della commissione Pari Opportunità Gennaro Esposito (Manfredi Sindaco) che impegna l’amministrazione a proporre al Governo, per il tramite dell’Anci, la qualificazione di servizi pubblici indispensabili per i centri antiviolenza e le case di accoglienza delle donne vittime di violenza; Sergio D’Angelo (Napoli Solidale Europa Verde) ha poi illustrato l’ordine del giorno proposto insieme al consigliere Rosario Andreozzi sulla riqualificazione del parco Massimo Troisi di San Giovanni a Teduccio e recupero del laghetto artificiale utilizzando tecniche di fitodepurazione. Un terzo ordine del giorno, sempre a firma del presidente della commissione Pari Opportunità Gennaro Esposito riguarda l’istituzione di un servizio di assistenza per genitori separati in difficoltà economiche temporaneamente privi di abitazioni. Cinque gli ordini del giorno del gruppo PD: il primo presentato da Mariagrazia Vitelli, relativo alla intitolazione delle scale di via Cimarosa in memoria di Roberto Murolo, il secondo presentato da Gennaro Acampora relativo alla piena condanna delle aggressioni davanti al liceo Michelangelo di Firenze;il terzo, presentato da Enza Amato per il rifinanziamento dei fondi affitti e morosità incolpevole; il quarto, presentato sempre da Amato, sulla necessità di azioni di rilancio per il Centro Produzione Rai di Napoli e il quinto, presentato da Gennaro Acampora, sulla riqualificazione dei parchi comunali