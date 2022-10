Napoli, i disoccupati: “l’Università a Scampia è il frutto delle nostre lotte”

Questa mattina i senza lavoro hanno partecipato all’inaugurazione della sede universitaria nel quartiere

I disoccupati del Movimento 7 Novembre e del Comitato Vele, Cantiere 167 questa mattina hanno marcato la loro presenza all’inaugurazione della sede universitaria nel quartiere di Scampia.

Gli attivisti del movimento hanno hanno esposto uno striscione con lo slogan ‘Siamo solo sognatori abusivi” mentre in piazza altri senza lavoro urlavano: “La gente come noi non molla mai” rivendicando che quello che si è ottenuto a Scampia anche merito della loro lotta.

“Siamo stanchi di aspettare, noi vogliamo lavorare” – sottolineano i disoccupati – Oggi eravamo in piazza per ricordare che l’università inaugurata è frutto della lotta del territorio. Da Scampia a Bagnoli, dalla Sanità a Traiano, abbiamo ricordato anche che c’è un movimento dei disoccupati che attende risposte concrete e rispetto degli impegni assunti. Nelle prossime giornate i disoccupati e le disoccupate saranno invitati alla massima partecipazione alle prossime iniziative di lotta”

I senza lavoro partenopei chiedono il rispetto degli impegni assunti dalle istituzioni locali, regionale e nazionale per la loro collazione nell’ambito di un piano di formazione e lavoro.

Ciro Crescentini