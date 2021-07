Napoli, gli operai Whirlpool: “Incontreremo tutti i candidati sindaco”

La vertenza riguarda tutta la Città

I lavoratori della Whirlpool di Napoli hanno partecipato al comizio pubblico organizzato dal candidato sindaco Antonio Bassolino. “Noi riteniamo che la vertenza dei lavoratori Whirlpool riguardi tutti i candidati a sindaco perchè è un problema sociale che riguarda tutta la città e soprattutto parla del futuro del lavoro nel nostro territorio” – ha detto Vincenzo Accurso della Rsu Uilm.

Le tute blu della fabbrica di via Argine hanno annunciato che, dopo un incontro venerdì scorso con il candidato di centrosinistra e M5s Gaetano Manfredi, incontreranno tutti gli altri nomi in corsa per Palazzo San Giacomo. Mercoledì è in programma un incontro con Catello Maresca, in campo per il centrodestra.



“Bloccare la multinazionale – ha spiegato l’operaio dello stabilimento di via Argine – vuol dire trovare nuove regole per fermare la fuga delle multinazionali e anche le fughe dei napoletani verso il Nord del Paese, vuol dire difendere quei presidi di legalità e luoghi di democrazia, vuol dire combattere contro le ingiustizie sociali e contro le emancipazione delle donne che in quella fabbrica hanno lavorato e oggi lottano alla stessa stregua degli uomini. Vuol dire emancipazione di un Sud che non ha mai abbassato la testa e ha sempre dimostrato di essere migliore di come hanno cercato di dipingerla, sempre”. “Questa – ha aggiunto Accurso – E’ una lotta di lavoratori che difendendo il proprio lavoro, difendono i diritti di tutti i lavoratori italiani, e rappresenta quella voce vera quella parte sana della Napoli che non si è mai arresa. Napoli non molla”.