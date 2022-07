Napoli, flop bando delle luminarie di Natale: nessuna offerta imprenditoriale

Il progetto ideato dalla Camera di Commercio per un importo pari 2.385.000 euro sostenuto da Città Metropolitana e dall’amministrazione comunale di Napoli, subisce uno stop inatteso

Nessuna offerta per il bando per le installazioni luminose da realizzare a Napoli in occasione delle prossime festività natalizie. E’ andata deserta la procedura indetta dalla Città Metropolitana di Napoli. L’importo dell’appalto è pari a 2.385.000 euro oltre Iva. E’ singolare l’assenza di proposte da parte di imprenditori locali, nazionali ed europei. Una vicenda che andrebbe approfondita.



Il progetto ideato dalla Camera di Commercio e sostenuto dall’amministrazione comunale di Napoli, subisce dunque uno stop inatteso. Da questo momento, come previsto dalle procedure del codice degli appalti, è possibile avviare eventuali trattative private.



Il bando, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale europea, prevede l’affidamento del servizio di noleggio, installazione, manutenzione e successivo smontaggio delle installazioni artistiche luminose da realizzare nella città di Napoli in occasione delle festività natalizie 2022-2023.



La mancata assegnazione della gara rischia di compromettere l’intero progetto, il cui investimento totale ammonta a 5 milioni di euro e prevede la pubblicazione di un secondo bando relativo alle installazioni per altri 50 chilometri di strade e 40 piazze, indicate dalle municipalità nel corso di incontri tematici, oltre a 20 chilometri di “Luci d’Autore” e all’illuminazione di numerosi siti di altri comuni che rientrano nella Città metropolitana di Napoli.