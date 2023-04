Napoli Est si mobilita: “No al deposito di Gas, nessun profitto sulla salute”

Presidio di lotta davanti alla Rai e manifestazione cittadina

Il coordinamento dei comitati di Napoli Est ha indetto per domani, alle 10, un presidio davanti alla sede della Rai di Fuorigrotta e per venerdì 14 aprile, sempre alle 10, una manifestazione cittadina in piazza San Giovanni Battista contro il progetto di realizzare un deposito di Gas naturale liquefatta alla darsena petroli di San Giovanni a Teduccio.



“Blocchiamo in partenza questo progetto pericoloso per l’area est e per tutta Napoli. Vogliamo la rinascita dei quartieri inquinati e non i rischi catastrofici del Gnl”: questo lo slogan della mobilitazione.



“Il comitato – fanno sapere – sta ricevendo grandissime adesioni, da un gran numero di realtà territoriali locali, dal mondo associativo del territorio di Napoli Est, da associazioni di ispirazioni religiose e parrocchie del territorio” che considerano il progetto “improponibile, una terribile follia da respingere senza esitazione”.



“Il progetto di impiantare un deposito Gnl a Vigliena – osservano i comitati – non è stato mai accantonato, nonostante i pareri contrari di Comune di Napoli, Regione Campania, Municipalità, Soprintendenza, Autorità Portuale, comitati, associazioni, attivisti ed esperti del territorio” mentre il governo “tarda a esprimere il suo parere definitivo sul progetto“.

Maria Muscarà

Sulla questione è intervenuta la consigliera regionale indipendente Maria Muscarà: “parteciperò anche io con i cittadini! La popolazione di Napoli Est a cominciare da San Giovanni a Teduccio, da sempre ignorata, per le bonifiche tanto richieste di un territorio tra i più inquinati della Campania, adesso si ritrova a combattere senza essere stata ascoltata su questa scelta, contro questi nuovi impianti, che determineranno un peggioramento della condizione di vita di un quartiere già fortemente abitato quanto dimenticato. Parteciperanno alla manifestazione i comitati attivi di Napoli Est, ossia coloro che in primis portano avanti questa battaglia per la bonifica del territorio“.

CiCre